Подальші кроки США щодо Росії та України залежать від президента Трампа, – Держдеп

Подальші дії США щодо війни Росії проти України визначатиме президент Дональд Трамп. У Держдепі США підбили підсумки переговорів Лаврова та Рубіо в Куала-Лумпурі, пропозиції росіян розгляне Трамп.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Дзеркало тижня".

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Як пройшли переговори Рубіо та Лаврова?

У Куала-Лумпурі відбулися переговори між головою МЗС Росії Сергієм Лавровим і держсекретарем США Марко Рубіо.

Росіяни поділилися деякими ідеями, які, за словами держсекретаря, він передасть президенту. І, звичайно, ми подивимося, що він скаже. Президент є керівною силою в прийнятті таких рішень. Крім цього, звичайно, ця зустріч, присвячена дипломатичним переговорам, в подробиці яких я не буду вдаватися,

– зазначила Брюс під час брифінгу.

Вона підтвердила, що США продовжуватимуть підтримувати дипломатичний діалог як із Москвою, так і з Києвом.

"Бесіда з Лавровим, наприклад. Бесіди, які президент може провести із Зеленським, президентом України. Це речі, які важливо розуміти, що це не статичні події, які існують самостійно. Вони є частиною динамічного процесу розмов і переговорів. Як сказав президент і як сказав і зробив держсекретар, ми будемо розмовляти з усіма. Тому що кожен крок має значення для рішення, яке ви повинні прийняти в кінцевому рахунку. Ось де ми зараз знаходимося", – додала представниця Держдепартаменту.

Нагадаємо, комітет Сенату США схвалив виділення 500 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні в рамках оборонного бюджету на 2026 рік, з продовженням ініціативи підтримки України до 2028 року.