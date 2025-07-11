Подальші кроки США щодо Росії та України залежать від президента Трампа, – Держдеп
- Подальші дії США щодо війни Росії проти України визначатиме президент Дональд Трамп, заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.
- США продовжуватимуть підтримувати дипломатичний діалог як із Москвою, так і з Києвом.
Подальші дії США щодо війни Росії проти України визначатиме президент Дональд Трамп. У Держдепі США підбили підсумки переговорів Лаврова та Рубіо в Куала-Лумпурі, пропозиції росіян розгляне Трамп.
Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Дзеркало тижня".
Дивіться також Лавров каже, що передав Рубіо "цитати української влади" про необхідність "знищувати росіян"
Як пройшли переговори Рубіо та Лаврова?
У Куала-Лумпурі відбулися переговори між головою МЗС Росії Сергієм Лавровим і держсекретарем США Марко Рубіо.
Росіяни поділилися деякими ідеями, які, за словами держсекретаря, він передасть президенту. І, звичайно, ми подивимося, що він скаже. Президент є керівною силою в прийнятті таких рішень. Крім цього, звичайно, ця зустріч, присвячена дипломатичним переговорам, в подробиці яких я не буду вдаватися,
– зазначила Брюс під час брифінгу.
Вона підтвердила, що США продовжуватимуть підтримувати дипломатичний діалог як із Москвою, так і з Києвом.
"Бесіда з Лавровим, наприклад. Бесіди, які президент може провести із Зеленським, президентом України. Це речі, які важливо розуміти, що це не статичні події, які існують самостійно. Вони є частиною динамічного процесу розмов і переговорів. Як сказав президент і як сказав і зробив держсекретар, ми будемо розмовляти з усіма. Тому що кожен крок має значення для рішення, яке ви повинні прийняти в кінцевому рахунку. Ось де ми зараз знаходимося", – додала представниця Держдепартаменту.
Нагадаємо, комітет Сенату США схвалив виділення 500 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні в рамках оборонного бюджету на 2026 рік, з продовженням ініціативи підтримки України до 2028 року.