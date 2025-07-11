Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Зеркало недели".

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Как прошли переговоры Рубио и Лаврова?

В Куала-Лумпуре состоялись переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.

Россияне поделились некоторыми идеями, которые, по словам госсекретаря, он передаст президенту. И, конечно, мы посмотрим, что он скажет. Президент является руководящей силой в принятии таких решений. Кроме этого, конечно, эта встреча, посвящена дипломатическим переговорам, в подробности которых я не буду вдаваться,

– отметила Брюс во время брифинга.

Она подтвердила, что США будут продолжать поддерживать дипломатический диалог как с Москвой, так и с Киевом.

"Беседа с Лавровым, например. Беседы, которые президент может провести с Зеленским, президентом Украины. Это вещи, которые важно понимать, что это не статические события, которые существуют самостоятельно. Они являются частью динамичного процесса разговоров и переговоров. Как сказал президент и как сказал и сделал госсекретарь, мы будем разговаривать со всеми. Потому что каждый шаг имеет значение для решения, которое вы должны принять в конечном счете. Вот где мы сейчас находимся", – добавила представительница Госдепартамента.

Напомним, комитет Сената США одобрил выделение 500 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности в рамках оборонного бюджета на 2026 год, с продолжением инициативы поддержки Украины до 2028 года.