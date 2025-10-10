Україна та Росія незабаром сядуть за стіл переговорів, – Трамп
- Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія незабаром проведуть мирні переговори.
- Трамп посилює тиск для досягнення домовленостей щодо України разом з НАТО, яке активно закуповує американську зброю для України.
Президент США вважає, що Україна та Росія незабаром проведуть мирні переговори. Він також заявив, що посилює тиск щодо угоди разом з НАТО.
Про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з фінським лідером у Білому домі 9 жовтня, пише 24 Канал.
Дивіться також Трамп одержимий ідеєю отримати Нобелівську премію миру 2025: чи є в нього шанси на перемогу
Що американський лідер каже про мирний процес щодо України?
Президент США вкотре зазначив, що війни Росії з Україною не мало б бути. Також, на його думку, країни невдовзі проведуть мирні переговори.
Я думаю, що вони сядуть за стіл (переговорів – 24 Канал) незабаром,
– сказав Трамп.
Американський лідер вважає, що в України та Росіє багато є причин провести переговори.
Крім того, на запитання журналіста, чи планує Трамп посилити тиск для досягнення домовленостей щодо України, президент США відповів, що посилює тиск разом з НАТО. Він похвалив керівництво Альянсу й зазначив, що НАТО активно закуповує американську зброю, більшість якої йде до України.
Останні заяви Трампа про війну в Україні
Дональд Трамп вважає, що зрештою зможе врегулювати війну Росії проти України. Він укотре зазначив, що США змогли врегулювати 7 воєн і зараз перебувають на шляху до вирішення 8.
Також президент США назвав втрати у війні в Україні за минулий тиждень. За його словами, минулого тижня у війні Росії проти України загинуло понад 7 тисяч військових.
На думку Дональда Трампа, врегулювати конфлікт в Україні буде складніше, ніж на Близькому Сході.