Президент США вважає, що Україна та Росія незабаром проведуть мирні переговори. Він також заявив, що посилює тиск щодо угоди разом з НАТО.

Про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з фінським лідером у Білому домі 9 жовтня, пише 24 Канал.

Дивіться також Трамп одержимий ідеєю отримати Нобелівську премію миру 2025: чи є в нього шанси на перемогу

Що американський лідер каже про мирний процес щодо України?

Президент США вкотре зазначив, що війни Росії з Україною не мало б бути. Також, на його думку, країни невдовзі проведуть мирні переговори.

Я думаю, що вони сядуть за стіл (переговорів – 24 Канал) незабаром,

– сказав Трамп.

Американський лідер вважає, що в України та Росіє багато є причин провести переговори.

Крім того, на запитання журналіста, чи планує Трамп посилити тиск для досягнення домовленостей щодо України, президент США відповів, що посилює тиск разом з НАТО. Він похвалив керівництво Альянсу й зазначив, що НАТО активно закуповує американську зброю, більшість якої йде до України.

Останні заяви Трампа про війну в Україні