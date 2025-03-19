Путін відкинув перемир'я з Україною, але у Трампа і так задоволені, – Bloomberg

Президент Росії Владімір Путін не підтримав ідею тимчасового 30-денного припинення вогню в Україні, яку запропонував Дональд Трамп під час телефонної розмови 18 березня. Але в адміністрації Трампа це видали за перемогу.

Адміністрація Трампа розглядала це як важливий крок до довгострокового врегулювання конфлікту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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У США вважають це першим кроком до миру

Кремль погодився лише на часткове зниження інтенсивності ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність підтримати таку ініціативу за умови, що США стануть офіційним посередником. Трамп, у свою чергу, назвав результати розмови значним прогресом у мирному процесі.

Було обговорено багато елементів мирного договору. Цей процес зараз в повній силі, і ми сподіваємося виконати свою роботу заради людства!

– написав Трамп.

Попри відсутність чітких домовленостей, ця ініціатива дозволила послабити критику щодо можливої поступливості Трампа перед Росією. Втім, аналітики побоюються, що Трамп може визнати суверенітет Росії над окупованими територіями України або піти на якусь іншу поступку.

Істотних змін у війні не сталося

"Я очікував найгіршого. Те, що ми цього не почули, краще, ніж якби почули. Але ми повинні чітко усвідомлювати: я думаю, що Володимир Путін не зацікавлений в будь-якому справжньому довгостроковому врегулюванні, поки він залишається при владі, і його метою все ще залишається знищення України", – сказав у коментарі Bloomberg Television генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес, колишній командувач сухопутних військ США в Європі.

На знак підтвердження, що негайних змін у війні в Україні не відбулося, десятки російських безпілотників упродовж кількох годин того ж вечора атакували столицю України та інші міста.

Хоча в центрі уваги під час телефонної розмови з Путіним була Україна, Трамп дав зрозуміти, що він також розраховує на ширші геополітичні та економічні вигоди від відновлення відносин з Росією.

Обидва лідери погодилися, що майбутнє з поліпшеними двосторонніми відносинами між Сполученими Штатами і Росією має величезний потенціал. Це включає в себе величезні економічні угоди і геополітичну стабільність після досягнення миру,

– йдеться в повідомленні Білого дому за підсумками розмови.

Адміністрація Трампа також наголосила на потенційній співпраці з Кремлем у питаннях Близького Сходу, особливо з огляду на зростаючу напруженість між США, Ізраїлем та підтримуваними Іраном угрупованнями.

Як реагують у Європі

На тлі переговорів європейські союзники посилюють підтримку України. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що Велика Британія та Європейський Союз ведуть переговори про прискорення поставок зброї в Україну напередодні можливого повного припинення вогню, а не про їх припинення, як того вимагає Путін.

На зустрічі з дипломаткою ЄС Каєю Каллас у Лондоні він обговорив можливість надання більшої військової підтримки Україні до повного припинення бойових дій. За його словами, ця ідея також піднімалася на зустрічі міністрів закордонних справ "Великої сімки" в Канаді минулого тижня.

"Звичайно, ми маємо намір поставити Україну на якомога більш сильну позицію у військовому та економічному плані. Ми хочемо, щоб запанував мир, але мир досягається силою, а це означає, що ми повинні поставити Україну в якомога більш сильну позицію, щоб припинити будь-яку перспективу відновлення війни", – сказав він.