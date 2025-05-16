Нас, ймовірно, чекають дуже важкі дні, – Туск після телефонної розмови з Трампом

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після розмови європейських лідерів з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Росія не продемонструвала доброї волі на переговорах у Стамбулі. Він припустив, що попереду слід очікувати "дуже важких днів".

Російські вимоги на переговорах були неприйнятними. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

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Туск зробив невтішні прогнози

Прем'єр Польщі Дональд Туск зазначив, що на переговорах Росія вимагала відсутності американської делегації. Він назвав озвучені вимоги російської сторони неприйнятними "не тільки для України, але й для всіх нас".

Він підкреслив, що європейські політики продовжуватимуть працювати над миром в Україні.

Ми не приховуємо, що позицію Росії важко назвати конструктивною. Нас, ймовірно, чекають дуже важкі дні,

– заявив Туск.

Головним завданням зараз, каже він, буде збереження єдності Європи та США в цьому питанні.

Нагадаємо, російська делегація у Стамбулі вимагала від України вивести війська з 4 її областей як передумову до перемир'я. Якщо цього Україна не зробить, то Росія нібито захопить ще Харківську та Сумську області. Лунали також відкриті погрози "воювати роками" і щодо рідних та близьких представників української делегації.