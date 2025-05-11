У МЗС Франції пояснили, чи готова Європа приєднатися до переговорів України з Росією

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро пояснив готовність Європи до участі в мирних переговорах України з Росією. За його словами, це може відбутися лише після досягнення припинення вогню.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Жана-Ноеля Барро в ефірі Radio France.

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Що у МЗС Франції заявили про мирні переговори

Барро згадав візит лідерів "коаліції рішучих" до Києва 10 травня. Він назвав цю подію історичною та зазначив, що було зроблено важливий крок до миру в Україні.

Міністр закордонних справ відреагував на пропозицію Путіна відновити переговори з Україною в Стамбулі 15 травня. Він заявив, що для початку потрібно досягти припинення вогню. "Ми не ведемо переговори під бомбами чи безпілотниками. Востаннє ми робили це у Стамбулі у 2022 році, це призвело до провалу, і це не завадило Володимиру Путіну вчинити різанину в Бучі, яка жахнула всю планету", – пояснив глава МЗС Франції.

Так – мирним переговорам, але спочатку припинення вогню,

– зауважив Жан-Ноель Барро.

Він вважає, що за умови припинення вогню європейці та американці можуть посилити тиск на Путіна. "Ми маємо можливість запровадити масштабні санкції, які матимуть руйнівний вплив на російську економіку", – пояснив Барро.

Міністр нагадав, що санкції, запроваджені європейцями проти російської економіки протягом останніх трьох років, вже коштували Володимиру Путіну 400 мільярдів євро, або трьох років воєнного бюджету.

До слова, таку ж позицію щодо відновлення переговорів має спецпредставник Трампа Кіт Келлог. Він наголосив, що переговори повинні відбуватися лише після 30-денного перемир'я.