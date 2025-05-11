Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Жана-Ноэля Барро в эфире Radio France.

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Что в МИД Франции заявили о мирных переговорах

Барро вспомнил визит лидеров "коалиции решительных" в Киев 10 мая. Он назвал это событие историческим и отметил, что был сделан важный шаг к миру в Украине.

Министр иностранных дел отреагировал на предложение Путина возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Он заявил, что для начала нужно достичь прекращения огня. "Мы не ведем переговоры под бомбами или беспилотниками. Последний раз мы делали это в Стамбуле в 2022 году, это привело к провалу, и это не помешало Владимиру Путину совершить резню в Буче, которая ужаснула всю планету", – объяснил глава МИД Франции.

Да – мирным переговорам, но сначала прекращение огня,

– заметил Жан-Ноэль Барро.

Он считает, что при условии прекращения огня европейцы и американцы могут усилить давление на Путина. "Мы имеем возможность ввести масштабные санкции, которые будут иметь разрушительное влияние на российскую экономику", – объяснил Барро.

Министр напомнил, что санкции, введенные европейцами против российской экономики в течение последних трех лет, уже стоили Владимиру Путину 400 миллиардов евро, или трех лет военного бюджета.

К слову, такую же позицию по возобновлению переговоров имеет спецпредставитель Трампа Кит Келлог. Он отметил, что переговоры должны происходить только после 30-дневного перемирия.