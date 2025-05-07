США прагнуть початку прямих переговорів між Україною та Росією, – Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував переговори щодо завершення російсько-української війни. На думку посадовця, Україна та Росія мають вести прямі перемовини.

Водночас він зауважив, що Сполучені Штати готові брати участь у цьому процесі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Що заявив Венс про переговори між Україною та Росією

За словами віцепрезидента США, посередництво Вашингтону у переговорах між Україною та Росією є неможливим без прямих контактів обох країн.

Ймовірно, неможливо бути посередником у цьому питанні без принаймні деяких прямих переговорів між Росією та Україною,

– переконаний Венс.

Він додав, що Сполучені Штати хочуть перейти від ідеї 30-денного перемир'я до довгострокового врегулювання війни в Україні. А також зауважив, що її продовження є поганим не лише для США, а й для Європи, України та Росії.

Венс висловив сподівання, що в цьому випадку вдасться досягти довготривалого миру, який буде економічно вигідним як для українців, так і для росіян. А також зазначив, що президент США Дональд Трамп ненавидить, коли гинуть невинні люди чи навіть солдати й хоче, щоб вбивства припинилися.

Віцепрезидент Сполучених Штатів додав, що наразі Росія вимагає "занадто багато" на переговорах щодо України. Він пояснив, що "існує велика прірва" між тим, де опинилися українці та росіяни.