Поки миру не досягнули: що було не так з переговорами у Франції

У Парижі відбулися переговори між Україною та США, а також багатосторонні зустрічами з країнами, які входять до "коаліції охочих". Серед ключових тем було повернення в Україну, викрадених Росією дітей, обмін полоненими та цивільними.

Фактично всі ті самі питання делегації вже обговорювали у Саудівській Аравії. Як зауважив 24 Каналу політтехнолог Михайло Шейтельман, тоді навіть вдалося сформувати письмову заяву української та американської сторін.

До теми Шлях до сталого миру: в Україні підсумували зустріч зі США та "коаліцією охочих" у Парижі

Що не так з переговорами

У спільній заяві після переговорів у Саудівській Аравії вже були визначені всі пункти мирного врегулювання. Відповідно до них, Україна мала погодитися на перемир'я без ніяких умов, а США взяли на себе зобов'язання домовлятися про це з Росією.

Зрозуміло, що нічого не вдалося, бо Кремль так і не перестав стріляти. Зі свого боку Сполучені Штати справді зробили спробу поговорити з росіянами. Дональд Трамп нібито сказав, що чекає відповіді до кінця тижня, тобто до 20 квітня.

Ці пункти не вдалося реалізувати. Окрім них також згадувалося про військовополонених, викрадених дітей. А ще – про бажання України, щоб Європа брала участь у переговорах,

– зазначив політтехнолог.

Зі свого боку Україна всі обов'язки виконала, навіть залучила європейські країни до обговорень. Однак результату це поки не дало.

Крім цього, варто згадати, що в день зустрічі у Парижі, до Росії прилетів емір Катару. Він є другом ще одного представника Трампа – Стіва Віткоффа, який був на переговорах у Франції. Так паралельно відбувалися 2 зустрічі щодо України.

Між цими двома самітами взагалі немає нічого спільного. Ми навіть більше не чуємо від росіян "мирної риторики". Адже речник Путіна Дмітрій Пєсков цинічно сказав, що не знає, чи Росія дотримуватиметься мораторію на удари по енергетиці України. Хоча всім відомо, що окупанти з першого дня його порушували.

Зауважимо, держсекретар США Марко Рубіо, покидаючи Париж, заявив, що є лічені дні, щоб Україна та Росія вирішили, чи хочуть перемир'я. Якщо ні, то Сполучені Штати зосередяться на інших питаннях. Західні журналісти трактують таку заяву як визнання того, що переговори зайшли у глухий кут.