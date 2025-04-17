Росія подякувала Катару за участь в організації "повернення" (викрадення) дітей з України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Путін зустрівся з еміром Катару

Хоча безпосереднього обговорення війни Росії проти України, за словами Пєскова, не було, Путін подякував Катару за участь в організації повернення дітей, яких Росія ж незаконно викрала з України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія та Катар домовилися додатково інвестувати 1 мільярд євро у спільний інвестиційний фонд.

Катар неодноразово намагався виступити як нейтральний посередник між Києвом і Москвою. Зокрема, у березні прем'єр-міністр Катару Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тані заявляв, що Доха пропонувала допомогу в організації перемовин з енергетичних питань, однак ці ініціативи не були реалізовані.

Аль Тані також наголосив, що для припинення війни необхідні прямі переговори між Україною та Росією, у яких мають бути враховані інтереси обох сторін.