Россия поблагодарила Катар за участие в организации "возвращения" (похищения) детей из Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Путин встретился с эмиром Катара

Хотя непосредственного обсуждения войны России против Украины, по словам Пескова, не было, Путин поблагодарил Катар за участие в организации возвращения детей, которых Россия же незаконно похитила из Украины.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и Катар договорились дополнительно инвестировать 1 миллиард евро в совместный инвестиционный фонд.

Катар неоднократно пытался выступить как нейтральный посредник между Киевом и Москвой. В частности, в марте премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани заявлял, что Доха предлагала помощь в организации переговоров по энергетическим вопросам, однако эти инициативы не были реализованы.

Аль Тани также отметил, что для прекращения войны необходимы прямые переговоры между Украиной и Россией, в которых должны быть учтены интересы обеих сторон.