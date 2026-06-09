Європа готова взяти провідну роль у переговорах щодо війни і зайняти жорстку позицію, – Politico

Європейські лідери готові взяти на себе провідну роль у переговорах щодо припинення повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

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Яку роль Європа виконуватиме в переговорах?

Офіційний представник канцлера Німеччини Штефан Корнеліус висловився про участь Європи в переговорах.

Новим, на мій погляд, є те, що цей процес зараз набирає нових обертів у Європі,

– сказав він після зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та Великої Британії в Лондоні.

За його словами, Європа діє в тісній координації зі США.

Як зазначають у Politico, переговорні зусилля США з початку 2025 року очолювали спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, однак вони не дали відчутних результатів. На тлі цього Європа готова взяти на себе провідну роль.

У спільній заяві за підсумками зустрічі Мерц, лідери Франції та Великої Британії разом із президентом України Володимиром Зеленським закликали до "прямих переговорів між Україною та Росією за активної участі США та Європи".

Вони також окреслили п'ять умов для досягнення миру, серед яких – негайне та повне припинення вогню.

Документ передбачає, що нинішня лінія фронту має стати відправною точкою для майбутніх переговорів, а Україна повинна мати "надійні та юридично обов'язкові" гарантії безпеки.

За словами Корнеліуса, подальше обговорення європейського підходу до можливих мирних переговорів відбудеться на саміті G7 в місті Евіан та на засіданні Європейської ради в Брюсселі.

Нам потрібна якомога ширша підтримка з боку всіх європейських партнерів, щоб реально просуватися до миру,

– сказав він.

Водночас наразі невідомо, чи готовий Володимир Путін до прямих переговорів із європейськими лідерами, які раніше були фактично відсторонені від процесу.

Як зазначають у Politico, європейські країни, зокрема Німеччина, стали одними з головних військових союзників Києва і, ймовірно, зайняли б жорсткішу позицію в переговорах із Москвою, ніж США.

Путін раніше пропонував колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, відомого своїми проросійськими позиціями, як можливого посередника у мирних переговорах щодо України. Однак Європа цю ідею швидко відкинула.

Корнеліус заявив, що можуть знадобитися "тижні або навіть місяці", щоб посадити Путіна за стіл переговорів, і наголосив, що "лише сильна Україна та тиск на Росію переконають Путіна відступити".