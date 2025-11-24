Домовленості є, але питання ще залишаються: США заявили про прогрес у мирних переговорах
- На зустрічі в Женеві американська та українська сторони досягли значного прогресу в розробці мирних домовленостей.
- Європа підготувала альтернативний план, який передбачає посилення української армії та переговори щодо обміну територіями, відмінні від тих, які пропонує США.
На зустрічі в Женеві американська та українська сторона досягли значного прогресу в розробці мирних домовленостей. Багато пунктів поану США щодо завершення війни вдалося узгодити, але ще не досягнуто жодної угоди щодо того, як гарантувати Україні безпеку.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
Які результати зустрічі делегацій в Женеві?
Через те, що Київ та його партнери висловили побоювання щодо пунктів мирного плану, які не зовсім допоможуть Україні, американська сторона провела з українцями зустріч у Швейцарії. Зокрема йдеться про ті пункти, які вважаються значними поступками Росії.
Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що сторони ще повинні попрацювати над різними питаннями, такими як роль НАТО та гарантіями безпеки для України.
Очевидно, що зрештою це має бути узгоджено з нашими президентами. Я дуже впевнений, що це станеться, враховуючи досягнутий нами прогрес,
– сказав Рубіо.
Варто зазначити, що українські чиновники вдячні президенту США за його підтримку. Європа своєю чергою нібито розробила іншу версію плану США для України, яка відхиляє зменшення кількості Збройних Сил України й територіальні поступки. Європейський план пропонує дещо посилити українське військо й проводити переговори щодо обміну територіям з лінії фронту, а не з областей, які Росія вважає своїми.
Дональд Трамп зазначив, що нинішня пропозиція США щодо припинення війни не є його остаточною. Він хоче, щоб домовленості були досягнуті до 27 листопада, однак припускає, що для цього знадобиться більше часу.
Обговорення мирного плану США: що відомо?
Українська сторона продовжує консультації щодо мирного плану, який пропонує український лідер Дональд Трамп. Партнери, ймовірно, почули позицію Києва та врахують її під час формування остаточного плану для завершення війни.
У Брюсселі також тривають переговори щодо 28-пунктного мирного плану для України, розробленого без участі європейських лідерів. ЄС хоче долучитися до пропозицій навіть після того, як американці відкрито не хотіли, аби на представники Союзу були на перемовинах.
Посадовці не виключають можливість візиту Володимира Зеленського до Вашингтона для переговорів з Дональдом Трампом щодо його мирного плану.