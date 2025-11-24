Договоренности есть, но вопросы еще остаются: США заявили о прогрессе в мирных переговорах

На встрече в Женеве американская и украинская сторона достигли значительного прогресса в разработке мирных договоренностей. Многие пункты поану США по завершению войны удалось согласовать, но еще не достигнуто никакого соглашения относительно того, как гарантировать Украине безопасность.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Какие результаты встречи делегаций в Женеве?

Из-за того, что Киев и его партнеры выразили опасения относительно пунктов мирного плана, которые не совсем помогут Украине, американская сторона провела с украинцами встречу в Швейцарии. В частности речь идет о тех пунктах, которые считаются значительными уступками России.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что стороны еще должны поработать над различными вопросами, такими как роль НАТО и гарантиями безопасности для Украины.

Очевидно, что в конце концов это должно быть согласовано с нашими президентами. Я очень уверен, что это произойдет, учитывая достигнутый нами прогресс,

– сказал Рубио.

Стоит отметить, что украинские чиновники благодарны президенту США за его поддержку. Европа в свою очередь якобы разработала другую версию плана США для Украины, которая отклоняет уменьшение количества Вооруженных Сил Украины и территориальные уступки. Европейский план предлагает несколько усилить украинское войско и проводить переговоры по обмену территориям с линии фронта, а не из областей, которые Россия считает своими.

Дональд Трамп отметил, что нынешнее предложение США о прекращении войны не является его окончательным. Он хочет, чтобы договоренности были достигнуты до 27 ноября, однако предполагает, что для этого понадобится больше времени.

Обсуждение мирного плана США: что известно?