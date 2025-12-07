У Кремлі заявили, що США повинні радикально змінити свій мирний план

Тим часом, як у США висловлюють оптимізм, що мирна угода між Росією та Україною близько, у Кремлі панують зовсім протилежні настрої. Там дають зрозуміти, що не схвалять мирний план Трампа, допоки він не буде радикально змінений.

Про це у спілкування з росЗМІ заявив головний радник Володимира Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков, передає 24 Канал із посиланням на Sky News.

Дивіться також США зараз гірше ставляться до Європи, ніж до Росії, – політолог пояснив парадокс

Що кажуть у Кремлі про мирний план Трампа?

Юрій Ушаков наголосив, що США доведеться внести "серйозні, навіть радикальні зміни" у свої документи щодо України.

Цю заяву російський переговорник зробив після того, як Кіт Келлог, спецпредставник США з України, зазначив, що угода про завершення війни "дуже близько", і вона залежить від вирішення двох питань – майбутнього Донбасу та Запорізької АЕС.

Зауважимо, що Володимир Путін називає вивід ЗСУ з усієї Донеччини головною умовою для початку мирного врегулювання війни в Україні.

Тим часом Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна не віддасть свою землю заради миру, оскільки така поступка може стати плацдармом для майбутніх атак Росії.