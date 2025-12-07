У Кремлі заявили, що США повинні радикально змінити свій мирний план
- Кремль вимагає радикальних змін у мирному плані США щодо України.
- Інакше, за словами радника Путіна Ушакова, Росія не прийме американську мирну пропозицію.
Тим часом, як у США висловлюють оптимізм, що мирна угода між Росією та Україною близько, у Кремлі панують зовсім протилежні настрої. Там дають зрозуміти, що не схвалять мирний план Трампа, допоки він не буде радикально змінений.
Про це у спілкування з росЗМІ заявив головний радник Володимира Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков, передає 24 Канал із посиланням на Sky News.
Дивіться також США зараз гірше ставляться до Європи, ніж до Росії, – політолог пояснив парадокс
Що кажуть у Кремлі про мирний план Трампа?
Юрій Ушаков наголосив, що США доведеться внести "серйозні, навіть радикальні зміни" у свої документи щодо України.
Цю заяву російський переговорник зробив після того, як Кіт Келлог, спецпредставник США з України, зазначив, що угода про завершення війни "дуже близько", і вона залежить від вирішення двох питань – майбутнього Донбасу та Запорізької АЕС.
Зауважимо, що Володимир Путін називає вивід ЗСУ з усієї Донеччини головною умовою для початку мирного врегулювання війни в Україні.
Тим часом Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна не віддасть свою землю заради миру, оскільки така поступка може стати плацдармом для майбутніх атак Росії.
Нагадаємо, що перший варіант мирного плану США містив 28 пунктів і передбачав, що Україна віддасть Росії Донеччину та Луганщину. Загалом документ охоплював положення, вигідні Кремлю.
У ході переговорів делегацій США і України у Женеві та Маямі до плану внесли зміни з урахуванням інтересів Києва. Втім, кілька питань залишилися невирішеними. Йдеться, зокрема про контроль над Донбасом.
2 грудня американські переговорники прибули до Москви на зустріч із Путіним. Російський диктатор заявив, що він не погоджується з окремими пунктами плану. Також очільник Кремля пригрозив, що Донбас однаково буде російським: або Україна добровільно виведе звідти свої війська, або Росія його захопить військовим шляхом.
6 грудня грудня Володимир Зеленський долучився до переговорів щодо мирного плану за участі Віткоффа, Кушнера, Гнатова і Умєрова. Президент мав дуже важку розмову про території та гарантії безпеки.