Вдають дурнів, – Мусієнко розповів, як у Кремлі ставляться до нового "мирного плану"

США презентували "мирний план" закінчення російсько-української війни. Хоч більшість пунктів суперечать саме українській позиції, Росія поки що вичікує реакцію.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зазначивши, що Кремль чекає дзвінка прямо з Вашингтону. Водночас насправді цей план дуже вигідний окупантам.

Дивіться також Однокласник Венса: у Трампа з'явився новий спецпредставник з мирних ініціатив

Як у Кремлі ставляться до нового "мирного плану"?

За словами військовослужбовця, зараз важко сказати, чи завершаться переговори щодо "мирного плану" чимось вагомим, адже поки є такі спроби. Росія ж може відмовитись від перемовин та пропозицій, як було раніше.

Водночас і США, і Україна мають інструмент тиску на країну-агресорку. Мовиться про санкції та удари по території Росії. Тому Кремль зараз затягує час та хоче спершу побачити реакцію на "мирний план" України.

Це "водіння кози" – росіяни дивляться, чекають, просять "проінформувати" і вдають дурнів. Вони чекають, що Путін зателефонує Трампу,

– наголосив він.

Мусієнко додав, що в одному з пунктів "мирного плану" прописано, що США та Росія будуть вести діалог про стратегічну безпеку в Європі. Це те, про що російський диктатор мріяв давно, тому, найімовірніше, Кремль не буде повністю відмовлятись від пропозицій з Вашингтону.

Зауважте! Путін прокоментував "мирний план" США, заявивши, що він може бути покладений в основу врегулювання конфлікту. Однак також він натякнув, що в Росії "і так все добре".

Що думає про "мирний план" США Україна: коротко