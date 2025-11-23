Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зазначивши, що Кремль чекає дзвінка прямо з Вашингтону. Водночас насправді цей план дуже вигідний окупантам.
Як у Кремлі ставляться до нового "мирного плану"?
За словами військовослужбовця, зараз важко сказати, чи завершаться переговори щодо "мирного плану" чимось вагомим, адже поки є такі спроби. Росія ж може відмовитись від перемовин та пропозицій, як було раніше.
Водночас і США, і Україна мають інструмент тиску на країну-агресорку. Мовиться про санкції та удари по території Росії. Тому Кремль зараз затягує час та хоче спершу побачити реакцію на "мирний план" України.
Це "водіння кози" – росіяни дивляться, чекають, просять "проінформувати" і вдають дурнів. Вони чекають, що Путін зателефонує Трампу,
– наголосив він.
Мусієнко додав, що в одному з пунктів "мирного плану" прописано, що США та Росія будуть вести діалог про стратегічну безпеку в Європі. Це те, про що російський диктатор мріяв давно, тому, найімовірніше, Кремль не буде повністю відмовлятись від пропозицій з Вашингтону.
Зауважте! Путін прокоментував "мирний план" США, заявивши, що він може бути покладений в основу врегулювання конфлікту. Однак також він натякнув, що в Росії "і так все добре".
Що думає про "мирний план" США Україна: коротко
Після публікації "мирного плану" Володимир Зеленський заявив, що Україна може втратити гідність або ключового партнера. Він зауважив, що мирний план США означає для України життя без свободи.
Він також пригадав, що з перших днів війни його намагалися погрозами, вмовляннями, пропозиціями змусити здати країну російській стороні, але цього не сталось.
Українська делегація проведе консультації у Швейцарії щодо "мирного плану". До складу делегації ввійдуть Андрій Єрмак, Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Олег Іващенко.