Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что Кремль ждет звонка прямо из Вашингтона. В то же время на самом деле этот план очень выгоден оккупантам.

Смотрите также Одноклассник Вэнса: у Трампа появился новый спецпредставитель по мирным инициативам

Как в Кремле относятся к новому "мирному плану"?

По словам военнослужащего, сейчас трудно сказать, завершатся ли переговоры по "мирному плану" чем-то весомым, ведь пока есть такие попытки. Россия же может отказаться от переговоров и предложений, как было раньше.

В то же время и США, и Украина имеют инструмент давления на страну-агрессора. Говорится о санкциях и ударах по территории России. Поэтому Кремль сейчас затягивает время и хочет сначала увидеть реакцию на "мирный план" Украины.

Это "вождение козы" – россияне смотрят, ждут, просят "проинформировать" и делают вид дураков. Они ждут, что Путин позвонит Трампу,

– подчеркнул он.

Мусиенко добавил, что в одном из пунктов "мирного плана" прописано, что США и Россия будут вести диалог о стратегической безопасности в Европе. Это то, о чем российский диктатор мечтал давно, поэтому, вероятнее всего, Кремль не будет полностью отказываться от предложений из Вашингтона.

Заметьте! Путин прокомментировал "мирный план" США, заявив, что он может быть положен в основу урегулирования конфликта. Однако также он намекнул, что в России "и так все хорошо".

Что думает о "мирном плане" США Украина: кратко