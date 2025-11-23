Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что Кремль ждет звонка прямо из Вашингтона. В то же время на самом деле этот план очень выгоден оккупантам.
Как в Кремле относятся к новому "мирному плану"?
По словам военнослужащего, сейчас трудно сказать, завершатся ли переговоры по "мирному плану" чем-то весомым, ведь пока есть такие попытки. Россия же может отказаться от переговоров и предложений, как было раньше.
В то же время и США, и Украина имеют инструмент давления на страну-агрессора. Говорится о санкциях и ударах по территории России. Поэтому Кремль сейчас затягивает время и хочет сначала увидеть реакцию на "мирный план" Украины.
Это "вождение козы" – россияне смотрят, ждут, просят "проинформировать" и делают вид дураков. Они ждут, что Путин позвонит Трампу,
– подчеркнул он.
Мусиенко добавил, что в одном из пунктов "мирного плана" прописано, что США и Россия будут вести диалог о стратегической безопасности в Европе. Это то, о чем российский диктатор мечтал давно, поэтому, вероятнее всего, Кремль не будет полностью отказываться от предложений из Вашингтона.
Заметьте! Путин прокомментировал "мирный план" США, заявив, что он может быть положен в основу урегулирования конфликта. Однако также он намекнул, что в России "и так все хорошо".
Что думает о "мирном плане" США Украина: кратко
- После публикации "мирного плана" Владимир Зеленский заявил, что Украина может потерять достоинство или ключевого партнера. Он отметил, что мирный план США означает для Украины жизнь без свободы.
- Он также вспомнил, что с первых дней войны его пытались угрозами, уговорами, предложениями заставить сдать страну российской стороне, но этого не произошло.
- Украинская делегация проведёт консультации в Швейцарии по "мирному плану". В состав делегации войдут Андрей Ермак, Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Олег Иващенко.