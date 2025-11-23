Прикидываются дураками, – Мусиенко рассказал, как в Кремле относятся к новому "мирному плану"

США презентовали "мирный план" окончания российско-украинской войны. Хотя большинство пунктов противоречат именно украинской позиции, Россия пока выжидает реакцию.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что Кремль ждет звонка прямо из Вашингтона. В то же время на самом деле этот план очень выгоден оккупантам.

Как в Кремле относятся к новому "мирному плану"?

По словам военнослужащего, сейчас трудно сказать, завершатся ли переговоры по "мирному плану" чем-то весомым, ведь пока есть такие попытки. Россия же может отказаться от переговоров и предложений, как было раньше.

В то же время и США, и Украина имеют инструмент давления на страну-агрессора. Говорится о санкциях и ударах по территории России. Поэтому Кремль сейчас затягивает время и хочет сначала увидеть реакцию на "мирный план" Украины.

Это "вождение козы" – россияне смотрят, ждут, просят "проинформировать" и делают вид дураков. Они ждут, что Путин позвонит Трампу,

– подчеркнул он.

Мусиенко добавил, что в одном из пунктов "мирного плана" прописано, что США и Россия будут вести диалог о стратегической безопасности в Европе. Это то, о чем российский диктатор мечтал давно, поэтому, вероятнее всего, Кремль не будет полностью отказываться от предложений из Вашингтона.

Заметьте! Путин прокомментировал "мирный план" США, заявив, что он может быть положен в основу урегулирования конфликта. Однако также он намекнул, что в России "и так все хорошо".

Что думает о "мирном плане" США Украина: кратко