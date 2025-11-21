Писали, наче через "перекладач": The Guardian виявив русизми в мирному плані США

Журналісти проаналізували попередні пункти мирної угоди та знайшли в них суттєві помилки. Ймовірно, текст був перекладений з російської мови.

Про це пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Де були помилки в тексті мирного плану?

Серед англійських слів у мирному плані були чіткі русизми – слова, які англійською мовою звучать некоректно. Журналісти підозрюють, що деякі фрази, схоже, спочатку писалися російською мовою.

У кількох місцях ці слова звучали б російською, але англійською виглядає досить дивно,

– пояснює видання.

Зокрема йдеться про третій пункт плану. Там є словосполучення "It is expected", яке слов'янськими мовами можна перекласти як "очікується". Однак англійською ця пасивна конструкція звучить незграбно. Більш правильно було б написати "It is anticipated" – це більш офіційний варіант цього словосполучення.

Цікаво, що Google-перекладач за запитом "очікується, що…" видає саме такий переклад – "іt is expected".

Серед інших росіянізмів, які, схоже, прокралися до тексту, є "ambiguities" – "неоднозначності" та "to enshrine" – "закріплювати".

Видання також пише, що текст плану узгоджував посланець Кремля Кирило Дмитрієв та спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф. Водночас українську та європейську сторону до складання тексту не долучили.

Що відомо про підтримку мирного плану США у світі?