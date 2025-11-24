США заявили про "величезний прогрес" щодо мирного плану, однак до фінішу ще далеко
- Держсекретар США Марко Рубіо відзначив значний прогрес у мирних переговорах з Україною після зустрічі в Женеві.
- Він підкреслив, що для завершення процесу потрібно більше часу, та зазначив, що США вносять зміни до мирного плану.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч у Швейцарії 23 листопада стала "найпродуктивнішою та найзмістовнішою" за переговорний процес. Водночас у Вашингтоні визнають, що потрібно більше часу.
Чи є прогрес у мирних переговорах?
Марко Рубіо привітав "величезний прогрес" у мирних переговорах після зустрічі делегацій США та України в Женеві, але додав, що командам "потрібно більше часу".
Він повідомив, що США вносять "деякі зміни" до мирного плану, імовірно на основі українських пропозицій, "у надії ще більше скоротити розбіжності й наблизитися до варіанту, який влаштує і Україну, і, очевидно, Сполучені Штати".
Я не хочу оголошувати перемогу чи остаточність. Ще є над чим працювати, але сьогодні ми набагато далі попереду, ніж були, коли починали сьогодні вранці, і точно ніж тиждень тому,
– заявив держсекретар США.
Також він наголосив: "Нам просто потрібно більше часу, ніж маємо зараз. Я щиро вірю, що ми цього досягнемо".
Цікаво! Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу заявив, що Росія прагне того, аби "мирний план" з 28 пунктів не змінювався. Тому реакція на оновлений документ з боку Кремля, на думку політолога, може бути різною. Він припускає, що Москва заявить про продовження підтримки миротворчо налаштованого Трампа, скаже, що його план в загальних рисах може нею бути прийнятий, але з поправкою.
Мирний план США та переговори: коротко
За підсумками зустрічі в Женеві США та Україна зробили спільну заяву. Країни заявили, що переговори були конструктивними, зосередженими та сповненими взаємної поваги. Зазначається, що остаточні рішення щодо мирного рамкового документа ухвалюватимуть президенти України та США.
ЗМІ повідомляють, що Володимир Зеленський, імовірно, найближчим часом вирушить до США. Зустріч лідерів двох країн може відбутися вже на найближчому тижні.
Нагадаємо, Дональд Трамп хоче, щоб мирна угода була укладена до Дня подяки – 27 листопада. Водночас американський президент зазначав, що "терміни укладання угоди – гнучкі".