США заявили про "величезний прогрес" щодо мирного плану, однак до фінішу ще далеко

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч у Швейцарії 23 листопада стала "найпродуктивнішою та найзмістовнішою" за переговорний процес. Водночас у Вашингтоні визнають, що потрібно більше часу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Читайте також "Зеленського шантажують": що може чекати на Україну в разі відмови від мирного плану

Чи є прогрес у мирних переговорах?

Марко Рубіо привітав "величезний прогрес" у мирних переговорах після зустрічі делегацій США та України в Женеві, але додав, що командам "потрібно більше часу".

Він повідомив, що США вносять "деякі зміни" до мирного плану, імовірно на основі українських пропозицій, "у надії ще більше скоротити розбіжності й наблизитися до варіанту, який влаштує і Україну, і, очевидно, Сполучені Штати".

Я не хочу оголошувати перемогу чи остаточність. Ще є над чим працювати, але сьогодні ми набагато далі попереду, ніж були, коли починали сьогодні вранці, і точно ніж тиждень тому,

– заявив держсекретар США.

Також він наголосив: "Нам просто потрібно більше часу, ніж маємо зараз. Я щиро вірю, що ми цього досягнемо".

Цікаво! Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу заявив, що Росія прагне того, аби "мирний план" з 28 пунктів не змінювався. Тому реакція на оновлений документ з боку Кремля, на думку політолога, може бути різною. Він припускає, що Москва заявить про продовження підтримки миротворчо налаштованого Трампа, скаже, що його план в загальних рисах може нею бути прийнятий, але з поправкою.

Мирний план США та переговори: коротко