США заявили об "огромном прогрессе" по мирному плану, однако до финиша еще далеко

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча в Швейцарии 23 ноября стала "самой продуктивной и содержательной" за переговорный процесс. В то же время в Вашингтоне признают, что нужно больше времени.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Есть ли прогресс в мирных переговорах?

Марко Рубио приветствовал "огромный прогресс" в мирных переговорах после встречи делегаций США и Украины в Женеве, но добавил, что командам "нужно больше времени".

Он сообщил, что США вносят "некоторые изменения" в мирный план, предположительно на основе украинских предложений, "в надежде еще больше сократить разногласия и приблизиться к варианту, который устроит и Украину, и, очевидно, Соединенные Штаты".

Я не хочу объявлять победу или окончательность. Еще есть над чем работать, но сегодня мы гораздо дальше впереди, чем были, когда начинали сегодня утром, и точно чем неделю назад,

– заявил госсекретарь США.

Также он подчеркнул: "Нам просто нужно больше времени, чем имеем сейчас. Я искренне верю, что мы этого достигнем".

Интересно! Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире 24 Канала заявил, что Россия стремится к тому, чтобы "мирный план" из 28 пунктов не менялся. Поэтому реакция на обновленный документ со стороны Кремля, по мнению политолога, может быть разной. Он предполагает, что Москва заявит о продолжении поддержки миротворчески настроенного Трампа, скажет, что его план в общих чертах может ею быть принят, но с поправкой.

Мирный план США и переговоры: кратко