Чи дійшли згоди США та Україна щодо територій: ABC News розкрили деталі зустрічі у Маямі

30 листопада у Маямі делегації США та України провели другий раунд переговорів щодо американської мирної пропозиції. Ключовим питанням були територіальні поступки.

Сторони обговорювали 19-пунктний мирний план, який розробили тижнем раніше під час першого раунду переговорів у Женеві між США та Україною. Початкова версія плану містила 28 пунктів, які були неприйнятні для Києва та Європи, передає 24 Канал із посиланням на ABC News.

Чи змогли США та Україна узгодити позиції щодо територіального питання?

Учасники переговорів у Маямі не повідомили, чи був мирний план оновлений вдруге.

Джерело, ознайомлено з ходом перемовин, заявило, що на зустрічі у Флориді порушувалися такі питання як:

гарантії безпеки для України;

доля майже 300 мільярдів заморожених російських активів;

можливі вибори в Україні.

Тема заморожених активів є "ключовою" для росіян, сказав співрозмовник видання.

У питанні територій сторонам не вдалося досягти прогресу. Україна не готова віддати свої території, а Росія наполягає, щоб та вивела ЗСУ з усього Донбасу, і досі проти обговорення будь-якого припинення вогню.

Після першого раунду переговорів у Женеві ЗМІ називали три питання, щодо яких Вашингтон і Київ не можуть дійти згоди. Перше – це територіальні поступки. США вважають, що Україна рано чи пізно однаково втратить райони Донбасу, які зараз контролює. Америка готова визнати окуповані території російськими. Друге – це скорочення ЗСУ до 600 тисяч. Третє питання – відмова України від НАТО.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що хоче обговорити чутливі моменти, такі як територіальні домовленості, на особистій зустрічі з Трампом.

Тим часом видання "Бабель" із посиланням на власні джерела пише, що у Маямі території та вибори в Україні не обговорювали.

Що відомо про результати переговорів США та України?