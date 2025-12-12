Не лише суверенітет України: які 7 пунктів мирного плану категорично відхилив Лавров
- Росія категорично відхилила 7 пунктів мирного плану США, зокрема замороження лінії зіткнення в Запорізькій і Херсонській областях, гарантій безпеки для України та підтвердження суверенітету України.
- Росія наполягає на виведенні українських військ з неокупованих територій та вимагає гарантій безпеки для себе.
США запропонували Україні та Росії мирний план, який передбачав 28 пунктів. Кремль не погоджується з деякими умовами та вимагає фактичної капітуляції нашої держави.
Такі заяви озвучив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. В Інституті вивчення війни проаналізували його виступ та інші вимоги росіян, передає 24 Канал.
Які саме пункти не прийняв Лавров?
Міністр закордонних справ фактично відхилив 7 пунктів запропонованого США мирного плану. Зокрема він не погодився з ідеєю "обміну територіями" на основі лінії зіткнення та надання надійних гарантій безпеки для України.
Отже, Лавров відхилив такі положення:
- замороження поточної лінії зіткнення в Запорізькій та Херсонській областях;
- відновлення роботи Запорізької атомної електростанції під контролем Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), а не Росії;
- вимога до НАТО лише припинити подальше розширення, а не наполягати на поверненні НАТО до кордонів, що існували до 1997 року;
- дозвіл на розміщення європейських винищувачів у Польщі;
- надання надійних гарантій безпеки Україні;
- підтвердження суверенітету України;
- прийняття регламентів ЄС щодо захисту релігійних меншин як необхідної основи для українських законів з цього питання.
Лавров цинічно заявив, що конституція Росії визнає незаконно анексовані Крим та Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області "невід'ємними і рівноправними суб'єктами Росії." Тож ніхто не може віддати ці території.
На яких умовах наполягає Росія?
Крім цього він додав, що Росія і США нібито досягли порозуміння на саміті в Алясці 15 серпня на основі пропозицій, викладених у промові Володимира Путіна від 14 червня 2024 року. У ній російський диктатор вимагав повного виведення українських військ з неокупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Це мало стати однієї з передумов для мирних переговорів.
Повторне підтвердження Лавровим вимоги Росії про виведення українських військ з неокупованих частин суперечить 21 пункту оригінального мирного плану. У ньому зазначено, що Запорізька та Херсонська області будуть заморожені вздовж лінії зіткнення,
– повідомили в Інституті вивчення війни.
Зобов’язання Росії встановити повний контроль над Запорізькою областю також суперечить 19 пункту плану. Там мовиться про те, що ЗАЕС відновить свою діяльність під контролем МАГАТЕ і рівномірно розподілятиме електроенергію між Росією та Україною.
Лавров фактично також відхилив 3, 5 і 9 пункти, а щодо гарантій безпеки для України сказав, що Росія вважатиме будь-яких "миротворців" в Україні "законними військовими цілями". Ба більше, він абсурдно вимагав "гарантій безпеки" для самої Росії.
Кремлівський чиновник не прийняв і першому пункту мирного плану, вимагаючи від України стати нейтральною та без'ядерною державою.
"Заяви Лаврова від 11 грудня свідчать про те, що Кремль не готовий прийняти початковий план США, а натомість вимагатиме подальших змін, якщо Україна погодиться на нього", – підсумували в Інституті вивчення війни.
Позиція Лаврова на мирних переговорах: головне
- Наприкінці листопада глава ворожого МЗС заявив, що Росія отримала мирний план США. Його надали через неофіційні канали. Лавров підтримав мирні зусилля Трампа, але розкритикував Європу, яка нібито намагається їх зірвати.
- Вже у грудні 2025 року, після певних доопрацювань документа, Лавров заявив, що Трамп єдиний, "хто розуміє причини війни". Він нібито готовий віддати Росії Донбас разом з людьми, які там проживають.
- Далі вимоги росіян стали ще абсурднішими. Лавров заговорив про "колективні гарантії безпеки" й навіть передав відповідний документ США. Втім він зазначив, що Росія буцімто не планує більше нападати на Європу.