Без виведення військ з Донбасу та відмови від НАТО: в NYT розкрили деталі мирного плану України

Київ передав США зустрічну мирну пропозицію у відповідь на план президента Дональда Трампа. Українська версія документа передбачає гарантії захисту від майбутньої агресії Росії та збереження за Україною територій, які вона наразі контролює.

Які положення містяться в українській версії мирного плану?

За словами європейських лідерів, дипломатів та західних чиновників, ознайомлених із документом, українська ініціатива складається з 20 пунктів і спрямована на припинення майже чотирьох років повномасштабної війни. Водночас у Києві визнають, що ці пропозиції навряд чи будуть прийняті Москвою.

Президент Володимир Зеленський цього тижня повідомив, що українська пропозиція містить три окремі документи. Один із них стосується планів відновлення зруйнованих регіонів, інший – зобов'язань США та європейських країн надати допомогу Україні у разі повторного нападу Росії.

З документа вилучили пункти початкового плану Трампа, які в Україні вважають неприйнятними. Зокрема, у ньому закріплено збереження контролю України над окремими районами сходу, які за американською пропозицією мали б бути передані Росії. Також український план не містить вимоги відмови від права на вступ до НАТО, залишаючи принцип "відчинених дверей" Альянсу,

Ці зміни, за оцінками дипломатів, будуть неприйнятними для Росії, яка прагне контролювати більше українських територій і заблокувати можливе членство України в НАТО. Водночас не виключається, що сам Дональд Трамп може накласти вето на вступ України до Альянсу в разі подання заявки.

Пропозиції були передані до Вашингтона в середу ввечері після серії інтенсивних дипломатичних контактів Володимира Зеленського, зокрема зустрічей у Лондоні, Брюсселі та Римі, а також розмови європейських лідерів із Трампом. Очікується, що обговорення продовжиться на зустрічі європейських лідерів у Берліні в понеділок.

Зеленський наголосив, що гарантії безпеки мають бути юридично обов'язковими та подані на розгляд Конгресу США. За його словами, новий документ повинен бути жорсткішим за Будапештський меморандум 1994 року, який Росія порушила, анексувавши Крим і частину Донбасу у 2014 році.

Чи очікують у Києві прийняття пунктів плану Вашингтоном?

Водночас президент України визнав, що американські перемовники вже наполягають на змінах. Зокрема, США запропонували створити "вільну економічну зону" на контрольованій Україною частині Донбасу без присутності українських і російських військ. Зеленський поставився до цієї ідеї скептично, зазначивши, що вона не передбачає повного виведення російських сил.

Окремо він підкреслив, що будь-які територіальні поступки, згідно з Конституцією України, мають бути винесені на рішення громадян. Соціологічні опитування свідчать: більшість українців не підтримують відмову від територій заради миру.

Речниця Білого дому Каролайн Лівітт заявила, що Дональд Трамп "вкрай розчарований обома сторонами" та "очікує не заяв, а конкретних дій для завершення війни".

До речі, колишній британський солдат, український морський піхотинець і захисник Маріуполя Шон Піннер в ефірі 24 Каналу зазначив, що Україні не можна погоджуватися на варіант мирного плану, який запропонували США та Росія. Адже він може ослабити Україну і дати Росії шанс підготуватися до нової війни.

