Переговори у дуже складній точці: політолог назвав два завдання, які стоять перед Україною

Тривають переговори щодо мирного плану для України. Найбільші загрози та ризики для нашої держави вже частково знялися, хоча частина досі залишається.

Є два завдання, які дуже важливі для України. Політолог Олег Саакян озвучив 24 Каналу думку, що мовиться про вихід з-під тиску Дональда Трампа та дотягнути цей процес, наблизити документ до реалістичності.

Що потрібно зробити Україні?

Олег Саакян зазначив, що з самого початку був ризик того, що Трамп зможе нав'язати Україні угоду погрозами, і водночас Європа не встигне прокинутись, а Росія одразу пришвидшить цей процес. Сьогодні на столі лежать вже три документи. Зокрема, 20 пунктів. Також лежать домовленості щодо гарантій безпеки. Усе це має бути передане США з урахуванням змін.

Також це проєкт документа щодо відбудови України. Там мають гарантуватися певні проєкти, механізми для того, щоб наша держава не опинилася сам на сам з повоєнними проблемами, щоб російські активи не були передані Росії, Штатам або ще комусь, щоб Україна мала можливість отримати компенсації і розпочати процес відновлення.

Звісно, жоден з три цих трьох документів на сьогодні не виходить з парадигми, в якій Росія програла, а Україна перемогла і відповідно отримує все. Усі вони виходять із реалії того, що війна на сьогодні в умовно паритетній ситуації. Не перемогла і не програла Росія, не перемогла і не програла Україна,

– підкреслив політолог.

Перший важливий момент, що Європа дійсно долучилася до процесу. Штати категорично не хотіли суб'єктності європейців в переговорах. Але за допомогою України їм вдалося опосередковано потрапити за стіл переговорів. Тепер діалог США почався з Європою, хоча й на низькому рівні і вимушений.

Другий момент – це ідея щодо виборів. Трамп озвучив, що хоче виборів в Україні. Наша держава вхопилась за це, тому що сама ідея і продовження роботи над нею роблять неможливим тиск на Україну. Тому у такий спосіб американський лідер опинився у не дуже хорошій позиції.

Хочеш виборів? Тоді не буде ніякої угоди в найближчі місяці з об'єктивних причин. Хочеш домовленості? У такому випадку ніяких виборів зараз не буде, і ось пакет з декількох пропозицій, які Європа підготувала разом з Україною, на які доведеться реагувати,

– пояснив Саакян.

Схвальної відповіді Росії на подібний проєкт, "мирний план" не може бути. Тому що там немає ані певних гарантій для Москви, як вони хотіли від початку, ані позбавлення України територій, ані визнання юридично окупованих територій, нічого з того, що дозволило б Кремлю сказати про перемогу.

Є елементи, які гарантують Росії не поразку фактично. Тобто країна-агресорка не отримує ще жорсткіших ударів і в певних моментах навіть виходить з-під міжнародного примусу.

Тому завдання у тому, щоб вийти зараз з-під тиску Трампа і можливості звинуватити Україну в неконструктивності, наситити ці проєкти більшою кількістю деталей, а тоді перекинути ці проблеми назад до Трампа, Кремля. Нехай тепер демонструє готовність тиснути на Росію. Завдання тактичного рівня – це дотягнути всю цю ситуацію. Оскільки немає варіанту реального завершення миру зараз з такими домовленостями,

– сказав політолог.

За його словами, потрібно принаймні цей документ наблизити до реалістичності і в такий спосіб дотягнути до січня, коли активізується політичний процес в Штатах. Бо чергове загострення переговорів розпочалося перед канікулами у США. Росія не дарма розпочала історію з 28 пунктами перед новорічними святами.

Мирний план для України: останні новини