Павел відповів, чи відправить Чехія війська в Україну
- Президент Чехії Петр Павел заявив, що країна готова взяти участь у миротворчій місії в Україні у випадку укладення мирної угоди.
- Павел зазначив, що Чехія є частиною "коаліції рішучих" і готова надати Україні гарантії безпеки разом з іншими європейськими державами.
- Він також визнав, що всередині Чехії існують різні думки щодо відправки військ в Україну, але вважає, що участь у такій місії важлива для безпеки самої Чехії.
Президент Чехії Петр Павел висловився про розміщення миротворчого контингенту на території України. А також сказав, чи готова Чехія відправити миротворчі сили.
За словами Павела, країна може піти на цей крок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".
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Що заявив Павел про миротворчі війська в Україні
Президент Чехії каже, що його країна готова взяти участь в іноземній місії, яка відправить війська до України у випадку потенційного укладення мирної угоди. Він також згадав про країни "коаліції рішучих", коли говорив про компоненти гарантій безпеки для держави, та заявив, що Чехія також є частиною цієї коаліції.
І я вірю, що як тільки з’явиться розуміння того, що існує спільна воля до розгортання сил, то Чехія буде частиною цієї коаліції,
– каже Павел.
Він також прокоментував скептичні думки всередині Чехії щодо відправки військ в Україну та зауважив, що "різні політики можуть мати різні погляди".
Водночас чеський лідер зазначає, що у випадку, якщо буде сильна група європейських держав, які готові надати Україні такі гарантії безпеки, то Чехія повинна стати однією з них. Він також висловив щиру віру в те, що чеська сторона значною мірою робить це для самої себе.
Нагадаємо, що під час пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським 21 березня Павел не сказав, чи готова його країна надіслати війська. Проте заявив, що Чехія відкрита до обговорення участі в миротворчій місії в Україні.