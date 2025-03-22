По словам Павела, страна может пойти на этот шаг. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Что заявил Павел о миротворческих войсках в Украине

Президент Чехии говорит, что его страна готова принять участие в иностранной миссии, которая отправит войска в Украину в случае потенциального заключения мирного соглашения. Он также вспомнил о странах "коалиции решительных", когда говорил о компонентах гарантий безопасности для государства, и заявил, что Чехия также является частью этой коалиции.

И я верю, что как только появится понимание того, что существует общая воля к развертыванию сил, то Чехия будет частью этой коалиции,

– говорит Павел.

Он также прокомментировал скептические мнения внутри Чехии по отправке войск в Украину и заметил, что "разные политики могут иметь разные взгляды".

В то же время чешский лидер отмечает, что в случае, если будет сильная группа европейских государств, которые готовы предоставить Украине такие гарантии безопасности, то Чехия должна стать одной из них. Он также выразил искреннюю веру в то, что чешская сторона в значительной степени делает это для самой себя.

Напомним, что во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским 21 марта Павел не сказал, готова ли его страна прислать войска. Однако заявил, что Чехия открыта к обсуждению участия в миротворческой миссии в Украине.