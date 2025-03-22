За словами Павела, країна може піти на цей крок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Дивіться також Закінчити війну за 24 години неможливо: президент Чехії пояснив, у чому складність

Що заявив Павел про миротворчі війська в Україні

Президент Чехії каже, що його країна готова взяти участь в іноземній місії, яка відправить війська до України у випадку потенційного укладення мирної угоди. Він також згадав про країни "коаліції рішучих", коли говорив про компоненти гарантій безпеки для держави, та заявив, що Чехія також є частиною цієї коаліції.

І я вірю, що як тільки з’явиться розуміння того, що існує спільна воля до розгортання сил, то Чехія буде частиною цієї коаліції,

– каже Павел.

Він також прокоментував скептичні думки всередині Чехії щодо відправки військ в Україну та зауважив, що "різні політики можуть мати різні погляди".

Водночас чеський лідер зазначає, що у випадку, якщо буде сильна група європейських держав, які готові надати Україні такі гарантії безпеки, то Чехія повинна стати однією з них. Він також висловив щиру віру в те, що чеська сторона значною мірою робить це для самої себе.

Нагадаємо, що під час пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським 21 березня Павел не сказав, чи готова його країна надіслати війська. Проте заявив, що Чехія відкрита до обговорення участі в миротворчій місії в Україні.