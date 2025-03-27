Франція пропонує розмістити миротворці війська в центрі України, уздовж Дніпра, – AP
- Франція пропонує розмістити миротворчі сили у центральній частині України, вздовж річки Дніпро.
- Розглядаються також інші варіанти, зокрема розміщення сил підтримки на крайньому заході України або у сусідній країні.
У Франції пропонують розмістити миротворчі сили у центральній частині України. Ймовірно, їх хочуть розгорнути вздовж річки Дніпро.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Associated Press.
Дивіться також Європейські миротворці не воюватимуть проти Росії, – Макрон
Де можуть розмітити миротворців в Україні
За інформацією видання, європейські військові планувальники розглядають низку сценарії щодо розміщення миротворчих сил в Україні.
За словами французького чиновника, обізнаного із закритими обговореннями, Франція наполягає на варіанті розміщення миротворців "коаліції охочих" у центральній частині України, вздовж річки Дніпро, подалі від лінії фронту.
Водночас посадовець додав, що також розглядаються й інші варіанти розміщення сил підтримки ще далі від фронту. Зокрема мовиться про крайній захід України або взагалі в сусідній країні.
До слова, напередодні Reuters писали про те, що Європа відмовилася від ідеї відправки миротворців до України і почала шукати нові варіанти забезпечення гарантій безпеки. У виданні зауважили, що деякі європейські союзники побоюються витрат, нестачі людських ресурсів і техніки, а також можливості опинитися у конфлікті з Росією.