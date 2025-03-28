Країни Європи не хочуть вводити війська в Україну, – NYT

На саміті у Парижі країни з "Коаліції охочих" висловили готовність і надалі підтримувати Україну. Проте вони скептично ставляться до ідеї введення військ для контролю за режимом перемир'я.

Під час саміту 27 березня Еммануель Макрон зазначив, що деякі європейські країни готові розглянути можливість відправки "групи підтримки" на українську територію після досягнення перемир'я, передає 24 Канал із посиланням на The New York Times.

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Європа не підтримує ідею відправки військового контингенту в Україні

Водночас президент Франції підкреслив, що формат відправки військ в Україну ще обговорюється. Наразі лише Велика Британія та Франція залишаються єдиними країнами, які повністю підтримують цю ідею.

Макрон визнав, що європейські лідери не мають спільної думки щодо військ в Україні. Так, наприклад, Італія готова відправити війська лише в рамках місії ООН, а Польща повністю відкидає таку можливість.

Очікується, що Лондон і Вашингтон відправлять військові делегації в Україну для розробки планів щодо майбутнього української армії та визначення чисельності та масштабів іноземного контингенту.

Ці військові консультації визначать місця розміщення, чисельність сил та їхні можливості. Наразі жоден варіант не відкидається. Ми розглядаємо залучення морських, повітряних та наземних сил,

– заявив Макрон.

Європейські країни турбує також і позиція США. Вони мають сумніви щодо того, чи надасть Вашингтон захист силам стримування, які будуть відправлені в Україну після укладання мирної угоди.

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф назвав ідею європейських сил в Україні "спрощеною” та "демонстративною позицією". Сам Трамп тим часом не виявив жодного бажання надавати американські гарантії безпеки України, які, за словами Стармера, є необхідною умовою для того, щоб більшість європейських країн погодилися відправити війська.