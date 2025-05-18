Ми далекі від обговорення цього, – Мерц про відправлення європейських військ в Україну

Фрідріх Мерц заявив, що Європа ще далека від обговорення розгортання миротворчого контингенту в Україні. Німецький канцлер наголосив, що наразі зусилля континенту зосереджені на забезпеченні безумовного припинення вогню з боку Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Фрідріха Мерца під час зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, які передає Reuters.

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Що сказав Мерц про питання європейських миротворців

Німецький канцлер зазначив, що наступним кроком щодо миру в Україні має бути чітке визначення формату переговорів, а також того, які гарантії безпеки можуть знадобитися Україні.

Наразі немає підстав говорити про війська, ми далекі від цього,

– сказав Мерц, наголосивши, що наразі важливо, щоб зупинилися бойові дії та вбивства.

Очільник уряду Німеччини також підкреслив, що він та інші європейські лідери наразі співпрацюють щодо цих питань, і не займаються іншими.

Своєю чергою, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні наголосила, що її країна відкрита до приєднання до будь-якого міжнародного формату, спрямованого на припинення війни, але застерегла щодо розбіжностей між країнами Заходу.

"Єдність Заходу була нашою найбільшою силою з початку російського вторгнення. У такий делікатний час, як зараз, важливо відкинути будь-які особисті розбіжності, які можуть підірвати цю єдність", – сказала вона.

Фрідріх Мерц зауважив, що Європейський Союз зараз працює над новим пакетом санкцій, щоб посилити тиск на Москву через війну, після того, як переговори у Стамбулі не принесли значних результатів, на які чекали лідери блоку.

Журналісти наголошують, що позиція німецького канцлера щодо миротворчих сил в Україні перегукується з поглядами його попередника Олафа Шольца, який також надавав пріоритет переговорам про мирну угоду, а не обговоренню питання виправлення військових.