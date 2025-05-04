"Не можна говорити про це зараз": президент Чехії зробив нову заяву щодо миротворців в Україні

Київ хоче, аби західні союзники розмістили на її території військовий контингент для запобігання повторного нападу Росії. Президент Чехії прокоментував ідею введення миротворців в Україну.

4 травня Володимир Зеленський відвідав Прагу з офіційним візитом. Вони разом із чеським лідером провели пресконференцію. Під час спілкування з журналістами було порушено питання розміщення миротворчого контингенту в Україні, передає 24 Канал.

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Що сказав Петр Павел

Петр Павел нагадав, що Україна підтримала ідею повного припинення вогню. Росія, натомість, відмовилася від неї. Кремль лише оголошує короткочасні перемир'я, під час яких нещадно обстрілює українські міста.

Президент Чехії наголосив, що Путін має "усі карти", необхідні для завершення війни. Йому достатньо ухвалити рішення про зупинення бойових дій. Втім, досі диктатор такого бажання не проявляв.

Павел вважає, що наразі зарано говорити детально про розміщення миротворчих сил в Україні, оскільки не укладена мирна угода. Окремі держави ухвалюватимуть рішення про те, кого і в якій кількості відправляти до України. Водночас, підкреслив Павел, Україна – самостійна держава. Саме вона даватиме дозвіл на розміщення у себе іноземних сил.

Чеський лідер розповів, що обговорив із Зеленським гарантії безпеки. На його думку, це має бути комбінація гарантій – економічних, політичних і військових.

Очільник Чехії зауважив, що на сьогодні не обговорюється конкретно, які війська будуть розміщені в Україні, і хто їх відправлятиме.

Нагадаємо, що президент Зеленський назвав два варіанти присутності іноземних сил в Україні.