Стармер готовий "на роки" відправити в Україну тисячі британських солдатів, – The Times
- Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, готовий відправити тисячі британських солдатів в Україну на довгий термін для підтримки режиму припинення вогню та стримування потенційного російського вторгнення.
- Лідери країн "коаліції охочих" обговорять повноваження миротворців, а також конкретні місця їх розгортання в Україні, на зустрічі в Лондоні 20 березня.
- Водночас, за словами Стармера, Велика Британія не відправлятиме війська без гарантій безпеки з боку США, які президент Дональд Трамп раніше відмовлявся надавати.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер готовий розмістити в Україні тисячі британських солдатів. Своїх військових британський політик готовий відправити "на роки".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The Times. Відповідну інформацію виданню надав високопоставлений співрозмовник в британському уряді.
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Що відомо про відправлення британських миротворців в Україну
Співрозмовник зазначив, що Кір Стармер хоче відправити британських миротворців в Україну, щоб підтримувати режим припинення вогню та стримати чергове потенційне російське вторгнення.
Це буде довгострокове зобов'язання, ми говоримо про роки. Стільки, скільки потрібно для збереження мирної угоди та стримування Росії,
– сказало джерело.
Стармер ухилився від відповіді на запитання, чи матимуть миротворчі сили право відкривати вогонь по росіянах у разі нападу.
Як пише The Times, повноваження миротворців, ймовірно, обговорять найближчими днями. Після телефонної конференції лідерів країн "коаліції охочих" 15 березня Стармер заявив, що військові очільники з усього світу невдовзі зберуться в Лондоні.
Зустріч, запланована на 20 березня, відбудеться на тлі переходу планів створення багатонаціональних миротворчих сил в Україні до оперативної фази.
Міністри оборони обговорять конкретні місця розгортання миротворців на території України.
Окрім того, Стармер зазначив, що Велика Британія не відправлятиме війська в Україну без гарантій безпеки з боку США. Президент Дональд Трамп неодноразово відмовлявся їх надавати.
До слова, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 15 березня на засіданні "коаліції охочих" оголосив про плани розгорнути 10 тисяч західних миротворців в Україні. Водночас близько 35 країн погодилися надати зброю, матеріально-технічну та розвідувальну підтримку для місії, яку називають "силами безперервного зв’язку".