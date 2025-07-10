За кілька годин після припинення вогню до України можуть увійти миротворці, – Макрон і Стармер

Одразу після укладання мирної угоди між Україною та Росією Європа може ввести своїх миротворців для стримування окупантів. Для цього партнерам знадобиться всього кілька годин.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, яких цитує Le Monde.

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У Європі готові до майбутнього розгортання миротворців в Україні

Деякі країни Європейського Союзу озвучили плани щодо створення миротворчих сил для гарантування безпеки України. Їхні війська готові ввійти на територію України після укладення угоди про припинення вогню з Росією.

Цілком серйозно створення миротворчих сил говорять члени "коаліції охочих", штаб-квартира якої запрацювала в Парижі. Там завершується формування структур командування та управління. За словами Стармера, через рік штаб-квартиру перемістять до Лондона.

Вони (Макрон і Стармер – 24 Канал) також привітали розробку надійних оперативних планів розгортання сил підтримки – Багатонаціональних сил для України – після закінчення бойових дій, щоб допомогти забезпечити безпеку на морі та в небі України та відновити збройні сили країни,

– повідомили журналісти.

До слова, координувати миротворчі сили в Україні будуть з Києва, центр очолюватиме британський офіцер. Потенційний військовий контингент Франції та Великої Британії в Україні складатиме близько 50 000 військовослужбовців. Також, аби іноземці були забезпечені безпекою, Кір Стармер просить США про їхнє повітряне прикриття.

Видання також пише, що Лондон, Париж і Київ спільно заявили, що хочуть змусити Москву виконати "повне та безумовне припинення вогню".