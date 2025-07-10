За кілька годин після припинення вогню до України можуть увійти миротворці, – Макрон і Стармер
- Європейські країни планують ввести миротворців в Україну після укладення мирної угоди з Росією.
- Координація миротворчих сил відбуватиметься з Києва, і їх очолюватиме британський офіцер.
Одразу після укладання мирної угоди між Україною та Росією Європа може ввести своїх миротворців для стримування окупантів. Для цього партнерам знадобиться всього кілька годин.
Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, яких цитує Le Monde.
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У Європі готові до майбутнього розгортання миротворців в Україні
Деякі країни Європейського Союзу озвучили плани щодо створення миротворчих сил для гарантування безпеки України. Їхні війська готові ввійти на територію України після укладення угоди про припинення вогню з Росією.
Цілком серйозно створення миротворчих сил говорять члени "коаліції охочих", штаб-квартира якої запрацювала в Парижі. Там завершується формування структур командування та управління. За словами Стармера, через рік штаб-квартиру перемістять до Лондона.
Вони (Макрон і Стармер – 24 Канал) також привітали розробку надійних оперативних планів розгортання сил підтримки – Багатонаціональних сил для України – після закінчення бойових дій, щоб допомогти забезпечити безпеку на морі та в небі України та відновити збройні сили країни,
– повідомили журналісти.
До слова, координувати миротворчі сили в Україні будуть з Києва, центр очолюватиме британський офіцер. Потенційний військовий контингент Франції та Великої Британії в Україні складатиме близько 50 000 військовослужбовців. Також, аби іноземці були забезпечені безпекою, Кір Стармер просить США про їхнє повітряне прикриття.
Видання також пише, що Лондон, Париж і Київ спільно заявили, що хочуть змусити Москву виконати "повне та безумовне припинення вогню".