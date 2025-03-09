Чому Польща проти відправки своїх миротворців в Україну: Туск відверто відповів

Дональд Туск заявив, що безпека Польщі залежать від того, як завершиться війна в Україні. Водночас він наголосив, що Варшава не відправлятиме до нашої країни військовий контингент.

Свою позицію прем'єр Польщі пояснив під час виступу перед Сеймом, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Чому Польща не надасть своїх миротворців

Туск підкреслив, що безпека в Україні є одним з елементів безпеки для самої Польщі. Саме тому його країна так активно допомагає Києву після початку повномасштабного вторгнення.

Якщо Україна виживе, збереже свій статус суверенної, повністю незалежної, прозахідної держави, буде однозначно більша безпека для Польщі та Європи. Якщо Україна програє війну, або, якщо прийме умови миру, перемир'я, капітуляції, які послаблять її суверенітет і полегшать Путіну отримання контролю над Україною, тоді, безперечно, і ми всі з цим згодні, Польща опиниться в набагато складнішій політичній ситуації,

– визнав політик.

Втім, Дональд Туск укотре наголосив, що не планує відправляти свої війська до України. Польща аргументує це тим, що потребує власну армію для захисту східного флангу НАТО.

До слова, Туреччина розглядає можливість відправки своїх військ в Україну у рамках миротворчої місії за умови досягнення угоди.