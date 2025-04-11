Китай вдало грає на підвищенні ставок: США вже надсилають Пекіну чіткий сигнал

Китай та США прийдуть до взаємовигідного рішення щодо мит. Вже зараз Штати надсилають Пекіну сигнал про те, що потрібно домовлятися.

США не розраховували на подальшу гру на підвищення ставок, яку грає Китай. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

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"Найімовірніше, все йде до того, аби таке рішення було. Бо навіть самі Штати зараз посилають публічно сигнал Пекіну і не тільки, що потрібно домовлятися. Вони тримають посмішку або загрозливий вигляд. Але очевидно, що не розраховували на цю подальшу гру на підвищення, яку доволі непогано грає Пекін", – припустив він.

За словами Чаленка, США ще будуть розвивати і тему Тайваню, але мита між Китаєм та Штатами стабілізуються.

Нагадаємо, США підвищили мита на товари з Китаю ще на 50%, довівши загальну ставку до 104%. Нові китайські мита почнуть діяти з 10 квітня, після чого загальна ставка мит на імпорт із США становитиме 118%. Китай відповів США митами у 84% на американські товари, які імпортуються в країну.