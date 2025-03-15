Путін за всю свою кар'єру у найкращих відносинах з Вашингтоном, але крах неминучий, – політолог

Від початку другого президентського терміну Дональда Трампа відносини між Росією та США покращились. Це насторожує не лише американських партнерів, але й громадян Сполучених Штатів Америки. Проте і росіяни також не в захваті від цього.

Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що у Владіміра Путіна з Вашингтоном зараз найкращі відносини за весь термін його президентства. Він підкреслив, що кращих відносин ще не було.

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"Логічно, що після досягнення піку завжди йде спад. Він неминучий, тому в цих відносинах він буде", – сказав політолог.

Зв'язки Росії та США

Микола Давидюк вважає, що між Сполученими Штатами Америки та Росією, однозначно, відбудеться погіршення зв'язків.

Понад 70% американців не сприймають Путіна, вважаючи його ані другом, ані партнером.

Зрозуміло, що Путін хоче скористатись вікном можливостей. Він прагне і Трампу підіграти й Україну завоювати. Практично вся західна преса говорить, що диктатор не відмовляється від своїх амбіцій. Він хоче повністю окупувати Україну та нав'язати політичному Києву свій вплив,

– висловився політолог.

Він додав, що наша держава ніколи з цим не погодиться, а Трампу також важливо цього не зробити, адже це буде не посилення дружби з Росією, а навпаки послаблення лідерства США у світі.

Зазначимо, Трамп несподівано змінив риторику та почав зближуватися з Росією, що стало неочікуваним навіть для кремлівських пропагандистів. У Кремлі медіа рекомендували не надто вихваляти американського президента, аби залишити простір для маневру в разі невдалих переговорів. Пропагандистам радять наголошувати, що США вийшли на контакт, а Росія нібито готова до діалогу, водночас уникаючи конкретики щодо завершення війни.