Политолог Николай Давидюк рассказал 24 Каналу, что у Владимира Путина с Вашингтоном сейчас лучшие отношения за весь срок его президентства. Он подчеркнул, что лучших отношений еще не было.

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"Логично, что после достижения пика всегда идет спад. Он неизбежен, поэтому в этих отношениях он будет", – сказал политолог.

Связи России и США

Николай Давидюк считает, что между Соединенными Штатами Америки и Россией, однозначно, произойдет ухудшение связей.

Более 70% американцев не воспринимают Путина, считая его ни другом, ни партнером.

Понятно, что Путин хочет воспользоваться окном возможностей. Он стремится и Трампу подыграть и Украину завоевать. Практически вся западная пресса говорит, что диктатор не отказывается от своих амбиций. Он хочет полностью оккупировать Украину и навязать политическому Киеву свое влияние,

– высказался политолог.

Он добавил, что наше государство никогда с этим не согласится, а Трампу также важно этого не сделать, ведь это будет не усиление дружбы с Россией, а наоборот ослабление лидерства США в мире.

Отметим, Трамп неожиданно изменил риторику и начал сближаться с Россией, что стало неожиданным даже для кремлевских пропагандистов. В Кремле медиа рекомендовали не слишком восхвалять американского президента, чтобы оставить пространство для маневра в случае неудачных переговоров. Пропагандистам советуют подчеркивать, что США вышли на контакт, а Россия якобы готова к диалогу, одновременно избегая конкретики относительно завершения войны.