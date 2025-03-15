Реакцию Путина на предложение о прекращении огня проанализировал американский Институт изучения войны (ISW), сообщает 24 Канал.

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ISW о реакции Путина на предложение о прекращении огня

Аналитики отметили, заявления Кремля после встречи Путина со Стивом Уиткоффом подчеркивают отказ диктатора от американо-украинского предложения о прекращении огня и дальнейшее нежелание участвовать в добросовестных переговорах по завершению войны.

Песков заявил, что Путин принял спецпосланника США вечером 13 марта. Рупор Кремля повторил, что российский диктатор якобы "поддерживает позицию Трампа по урегулированию в Украине", впрочем, цинично добавил, что есть "вопросы, на которые нужно ответить вместе".

Также Песков сказал, что диктатор предоставил Виткоффу информацию для передачи Трампу. Заявил, Россия и США понимают, что Путин и Трамп должны провести разговор, и определят детали телефонного разговора в будущем.

В ISW заметили, что Кремль, ни правительство США не предоставили дополнительных подробностей об этой встрече по состоянию на этот отчет.

Акцент Пескова на прямом разговоре между Путиным и Трампом и постоянный отказ Путина принять предложенное Украиной и США прекращение огня свидетельствует о том, что Путин, вероятно, намерен отвлечь внимание от любых переговоров о будущем прекращении огня в Украине и затянуть их,

– отметили аналитики.

Также добавили, что недавние призывы Путина к прямому телефонному разговору с Трампом являются лишь последним шагом в попытках кремлевского диктатора поставить Россию и США как равных на глобальной арене.

Российские инсайдерские источники недавно отметили, что Путин стремится затянуть переговоры о временном прекращении огня. Последние публичные заявления диктатора согласуются с этими утверждениями.

Кстати, утечка документов аналитического центра, близкого к пятой службе ФСБ, свидетельствует о том, что Кремль не желает соглашаться на прекращение огня в Украине раньше 2026 года.

Накануне, 12 марта, в ISW оценили, что эти утечки российских инсайдерских источников могли быть преднамеренными и частью российской переговорной стратегии, которая имеет целью подтолкнуть США к пересмотру соглашения с Украиной о временном прекращении огня.

Также аналитики отметили, американская разведка продолжает оценивать, что Путин не желает заканчивать войну и остается преданным идее завоевать Украину. Это согласуется с долгосрочной оценкой ISW относительно целей диктатора в Украине и нежелание вести переговоры добросовестно.

В The Washington Post со ссылкой на собственные источники писали, что секретные отчеты разведки США свидетельствуют о том, что Путин остается преданным своей цели, – "доминировать" в Украине. Также издание отметило, что в оценке американской разведки от 6 марта 2025 года сделан вывод, что диктатор по-прежнему настроен "удерживать власть" над Украиной.

Действующие и бывшие официальные лица США заявили WP, что если бы Путин таки согласился на временное прекращение огня, Россия использовала бы это, чтобы отдохнуть и переоснастить свои силы. Также отметили, что диктатор, скорее всего, нарушит соглашение и безосновательно обвинит Украину в нарушении перемирия.

4 представителя западной разведки и 2 представителя Конгресса сообщили NBC 18 февраля, что разведданные США и их союзников показывают, что Путин до сих пор стремится контролировать всю Украину. Нет разведывательных данных, которые бы свидетельствовали о том, что российский диктатор действительно готов к мирному соглашению.

"ISW продолжает оценивать, что Кремль сохраняет свои давние цели в Украине, которые означают полную капитуляцию Украины, и Кремль сохранил свою экспансионистскую риторику, несмотря на недавние переговоры с администрацией Трампа о мире в Украине", – подчеркнули аналитики.