На полях саміту Шанхайської організації співробітництва прем'єр Індії попозував перед камерами з Володимиром Путіним. Також політики провели зустріч, під час якої говорили, зокрема про війну в Україні.

Нарендра Моді на саміті у Тяньцзіні намагався акцентувати на своїй дружбі з Росією. Так, журналісти помітили, що перед початком заходу індійський прем'єр тримав Путіна за лікоть, коли вони підходили до лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Всі троє усміхалися під час розмови в оточенні перекладачів, передає 24 Канал із посиланням на BBC та Sky News.

Як Моді чоломкався із Путіним?

Згодом Моді опублікував у соцмережі "X" низку фото з Путіним. На деяких політики обіймаються. Цей пост прем'єр Індії підписав: "Завжди радий зустрічатися з Путіним".

Відомо, що після завершення роботи на саміті ШОС Путін і Моді разом поїхали у російську резиденцію в готелі Ritz-Carlton для проведення двосторонньої зустрічі.

В одному з постів Моді зауважив, що розмови з російським диктатором завжди є "глибокими", та опублікував фото, де вони разом сидять у броньованому російському лімузині Aurus, яким користується глава Кремля.

Про що Моді і Путін говорили?

За даними ЗМІ, під час зустрічі Моді заявив, що "навіть у найскладніших ситуаціях Індія та Росія завжди йшли пліч-о-пліч". Індійський прем'єр наголосив на важливості співпраці не лише для народів обох країн, але й для глобального миру, стабільності та процвітання.

На зустрічі Путін звертався до Моді російською: "Вельмишановний пане прем'єр-міністре, дорогий друже".

Індійський прем'єр привітав нещодавні зусилля, спрямовані на припинення війни в Україні.

Ми сподіваємося, що всі сторони діятимуть конструктивно. Необхідно знайти спосіб якнайшвидшого припинення конфлікту та встановлення міцного миру,

– наголосив політик.

