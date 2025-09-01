Моді у Китаї пообіймався з Путіним і зробив заяву про війну в Україні
- Нарендра Моді на саміті ШОС у Китаї зустрівся з Володимиром Путіним.
- Індійський прем'єр підкреслив, що Росія та Індія завжди стояли пліч-о-пліч у важкі часи.
- Політики обговорили війну в Україні.
На полях саміту Шанхайської організації співробітництва прем'єр Індії попозував перед камерами з Володимиром Путіним. Також політики провели зустріч, під час якої говорили, зокрема про війну в Україні.
Нарендра Моді на саміті у Тяньцзіні намагався акцентувати на своїй дружбі з Росією. Так, журналісти помітили, що перед початком заходу індійський прем'єр тримав Путіна за лікоть, коли вони підходили до лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Всі троє усміхалися під час розмови в оточенні перекладачів, передає 24 Канал із посиланням на BBC та Sky News.
Як Моді чоломкався із Путіним?
Згодом Моді опублікував у соцмережі "X" низку фото з Путіним. На деяких політики обіймаються. Цей пост прем'єр Індії підписав: "Завжди радий зустрічатися з Путіним".
Дружні обійми Путіна і Моді: дивіться фото
Відомо, що після завершення роботи на саміті ШОС Путін і Моді разом поїхали у російську резиденцію в готелі Ritz-Carlton для проведення двосторонньої зустрічі.
В одному з постів Моді зауважив, що розмови з російським диктатором завжди є "глибокими", та опублікував фото, де вони разом сидять у броньованому російському лімузині Aurus, яким користується глава Кремля.
Моді і Путін у лімузині: дивіться фото
Про що Моді і Путін говорили?
За даними ЗМІ, під час зустрічі Моді заявив, що "навіть у найскладніших ситуаціях Індія та Росія завжди йшли пліч-о-пліч". Індійський прем'єр наголосив на важливості співпраці не лише для народів обох країн, але й для глобального миру, стабільності та процвітання.
На зустрічі Путін звертався до Моді російською: "Вельмишановний пане прем'єр-міністре, дорогий друже".
Індійський прем'єр привітав нещодавні зусилля, спрямовані на припинення війни в Україні.
Ми сподіваємося, що всі сторони діятимуть конструктивно. Необхідно знайти спосіб якнайшвидшого припинення конфлікту та встановлення міцного миру,
– наголосив політик.
Що відомо про конфлікт Моді і Трампа?
- Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідав Китай вперше за сім років. Цей візит відбувся на тлі загострення відносин Індії з США та покращення відносин з Пекіном після військового конфлікту на гімалайському кордоні в 2020 році.
- Дональд Трамп і Нарендра Моді мали гарні стосунки. Індія заручалася підтримкою США на тлі протистояння з Китаєм. Однак відносини між країнами зіпсувалися. Як пише NYT, це сталося після того, як у червні під час телефонної розмови президент США попросив індійського прем'єра висунути його на Нобелівську премію миру. Трамп хвалився, що "вирішив" давній конфлікт між Індією та Пакистаном, який триває понад 75 років.
- Нарендра Моді обурився. Він заявив, що США не брали участі в домовленостях про припинення вогню, адже питання вирішувалося безпосередньо між Індією та Пакистаном. Така реакція Моді зіграла значну роль у погіршенні стосунків, після чого США запровадили мита проти Індії.
- Публічно Дональд Трамп пояснив мита небажанням Індії відмовлятися від купівлі російської нафти. Мовляв, цим самим Нью-Делі фінансують війну в Україні.