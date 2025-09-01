На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества премьер Индии попозировал перед камерами с Владимиром Путиным. Также политики провели встречу, во время которой говорили, в частности о войне в Украине.

Нарендра Моди на саммите в Тяньцзине пытался акцентировать на своей дружбе с Россией. Так, журналисты заметили, что перед началом мероприятия индийский премьер держал Путина за локоть, когда они подходили к лидеру Китая Си Цзиньпину. Все трое улыбались во время разговора в окружении переводчиков, передает 24 Канал со ссылкой на BBC и Sky News.

Впоследствии Моди опубликовал в соцсети "X" ряд фото с Путиным. На некоторых политики обнимаются. Этот пост премьер Индии подписал: "Всегда рад встречаться с Путиным".

Известно, что после завершения работы на саммите ШОС Путин и Моди вместе поехали в российскую резиденцию в отеле Ritz-Carlton для проведения двусторонней встречи.

В одном из постов Моди заметил, что разговоры с российским диктатором всегда являются "глубокими", и опубликовал фото, где они вместе сидят в бронированном российском лимузине Aurus, которым пользуется глава Кремля.

О чем Моди и Путин говорили?

По данным СМИ, во время встречи Моди заявил, что "даже в самых сложных ситуациях Индия и Россия всегда шли бок о бок". Индийский премьер подчеркнул важность сотрудничества не только для народов обеих стран, но и для глобального мира, стабильности и процветания.

На встрече Путин обращался к Моди на русском: "Многоуважаемый господин премьер-министр, дорогой друг".

Индийский премьер приветствовал недавние усилия, направленные на прекращение войны в Украине.

Мы надеемся, что все стороны будут действовать конструктивно. Необходимо найти способ скорейшего прекращения конфликта и установления прочного мира,

– подчеркнул политик.

