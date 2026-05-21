І не бачили, і не чули: у FT розповіли, куди подівся новий верховний лідер Ірану

Минуло понад два місяці після обрання Моджтаби Хаменеї верховним лідером Ірану, однак він досі не з'явився на публіці й не виступав із заявами. На тлі чуток про стан його здоров'я та місцеперебування іранська влада останніми тижнями почала поступово розкривати інформацію.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

У якому стані насправді новий лідер Ірану?

Влада Ірану намагається показати як населенню країни, так і зовнішнім опонентам, що Хаменеї почувається добре й повністю контролює ситуацію.

Зокрема, президент країни Масуд Пезешкіан цього місяця вперше публічно заявив, що зустрічався з Хаменеї. Через кілька днів також оголосили, що верховний лідер нібито провів переговори з командувачем Центрального штабу "Хатам аль-Анбія" – головного військового командування країни.

Ісламська республіка також оприлюднила інформацію про поранення, яких Хаменеї зазнав під час атаки 28 лютого на резиденцію його батька, покійного верховного лідера Алі Хаменеї. Таким чином влада намагається спростувати повідомлення про нібито ампутацію ноги та важкі травми обличчя.

Керівник протоколу офісу верховного лідера Мазахер Хосейні заявив, що Моджтаба Хаменеї вижив під час удару, оскільки в момент атаки перебував неподалік будівлі, але не всередині неї.

Його вразила вибухова хвиля, і його відкинуло на землю. Він отримав незначні травми коліна та спини. Спина вже відновилася, а коліно незабаром загоїться,

– сказав Хосейні.

Посадовець також закликав громадян бути терплячими та заявив, що верховний лідер "ще виступить перед народом".

Як зазначають журналісти, серія офіційних заяв щодо Хаменеї покликана продемонструвати, що він залишається головною особою, яка ухвалює рішення в країні. Зокрема, йдеться про те, що саме він остаточно вирішуватиме, чи погодиться Тегеран на угоду зі США щодо завершення війни.

Іранська влада також почала активніше коментувати стан Хаменеї після критики переговорів із боку ультраконсерваторів, які виступають проти будь-яких поступок Заходу.

Президент США Дональд Трамп минулого місяця, коментуючи відсутність прогресу в переговорах і небажання Тегерана погоджуватися на вимоги, заявив, що керівництво Ірану "повністю дезорганізоване" і "не знає, хто є його лідером".

Втім, варто зазначити, що 56-річний Моджтаба Хаменеї і раніше вів доволі непублічний спосіб життя. Його голос уперше прозвучав лише у 2024 році – у короткому відео, де він оголосив про призупинення релігійних занять у Кумі. У березні державне телебачення показало ще один запис із його участю, на якому Хаменеї читає лекцію для студентів-теологів. Водночас дата цього відео не була уточнена.

Після обрання верховним лідером у березні Хаменеї обмежувався лише письмовими заявами, які поширювалися через державні медіа. Спочатку навіть виникали сумніви, чи він живий.

Водночас, за даними дипломатів, Хаменеї продовжує виконувати функції верховного лідера, однак комунікація між ним, урядом і військовими ускладнена через посилені заходи безпеки на тлі побоювань можливого замаху.

Що відбувається між США та Іраном?

20 травня Іран заявив, що в разі повторення агресії проти країни завдасть ударів "по місцях, які ви навіть не можете собі уявити".

Незадовго до цього Дональд Трамп повідомив про відтермінування масштабної атаки по Ірану. Як повідомляють журналісти, лідери Саудівської Аравії, ОАЕ та Катару попросили більше часу для досягнення угоди стосовно ядерної програми Ірану.

Ситуацію також прокоментував засновник спільноти Resurgram Дмитро Корнієнко. У розмові з 24 Каналом він зазначив, що наразі все зайшло в глухий кут: Дональд Трамп неодноразово звітував про "перемогу", при цьому він продовжує висувати йому чергові попередження.

За словами Корнієнка, Іран, ймовірно, знизить свої вимоги, адже ситуація для нього з економічного погляду є невигідною.