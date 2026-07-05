Верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї не було на прощанні з батьком, – Reuters

У суботу, 5 липня відбувалось прощання з ліквідованим аятолою Алі Хаменеї. Відсутність на церемонії Моджтаби, який став спадкоємцем батька, тільки підсилила дискусії щодо його стану здоров'я.

Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо про стан Моджтаби Хаменеї?

Увагу ЗМІ та мешканців Ірану привернула відсутність нового верховного лідера Моджтаби Хаменеї на похоронах. Водночас державне телебачення показало, як троє його братів: Мостафа, Мейсам і Масуд Хаменеї молилися біля труни батька.

Хаменеї молодший жодного разу не з'являвся на публіці з 28 лютого. Reuters пише, що він був поранений під час нападу, в результаті якого загинув його батько на початку війни.

Джерела близькі до оточення верховного лідера повідомляють, що обличчя Моджтаби було спотворене й він отримав серйозну травму однієї або обох ніг. Одна з присутніх на похоронах розповіла, що засмутилась через те, що верховний лідер не прийшов на прощання з батьком.

Президент США Дональд Трамп розповідав американським ЗМІ, що мирні переговори були призупинені на тиждень для того, щоб Іран міг провести похорони. Президент Масуд Пезешкіан і спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф молилися біля труни вбитого верховного лідера.

Один із синів Алі Хаменеї, Масуд, був помічений на церемонії з кеффією – картатим шарфом, який в Ірані є символом войовничих революційних ідеалів і солідарності з палестинцями.

Як пройшли похорони аятоли Хаменеї?

Другий верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та кілька членів його сім'ї були ліквідовані під час авіаудару США та Ізраїлю 28 лютого, у перший день Іранської війни. Теократичний режим, підтримуваний Корпусом вартових ісламської революції, утримався при владі.

Для демонстрації того, що вона зуміла зберегти свої позиції, влада проведе тиждень масових похоронних процесій. Його останки навіть перенесуть до шиїтських релігійних об'єктів у сусідньому Іраку.

У неділю, 5 липня, десятки тисяч іранців прийшли віддати шану Хаменеї та його родині. На церемонії можна було помітити прапори, прикрашені обіцянками помсти Америці та Ізраїлю.

Як в Тегерані коментують стан Хаменеї?

Речник МОЗ Ірану заявив, що кінцівки Хаменеї не ампутували, а усі отримані травми не були настільки серйозними та не потребували спеціального лікування. Він зазначив, що Моджтабу виписали з лікарні зранку наступного дня, а іранські чиновники ще з початку війни наголошують на стабільному стані верховного лідера.

Тегеран активно заперечує чутки про серйозність травм Хаменеї. Зокрема, президент країни Масуд Пезешкіан у травні вперше публічно заявив, що зустрічався з верховним лідером. Один з представників влади закликав громадян бути терплячими та заявив, що верховний лідер "ще виступить перед народом".