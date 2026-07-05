Об этом сообщает Reuters.

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Что известно о состоянии Моджтабы Хаменеи?

Внимание СМИ и жителей Ирана привлекло отсутствие нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи на похоронах. В то же время государственное телевидение показало, как трое его братьев – Мостафа, Мейсам и Масуд Хаменеи – молились у гроба отца.

Хаменеи-младший ни разу не появлялся на публике с 28 февраля. Reuters пишет, что он был ранен во время нападения, в результате которого погиб его отец в начале войны.

Источники, близкие к окружению верховного лидера, сообщают, что лицо Моджтабы было изуродовано и он получил серьезную травму одной или обеих ног. Одна из присутствовавших на похоронах рассказала, что расстроилась из-за того, что верховный лидер не пришел на прощание с отцом.

Президент США Дональд Трамп рассказал американским СМИ, что мирные переговоры были приостановлены на неделю, чтобы Иран мог провести похороны. Президент Масуд Пезешкиан и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф молились у гроба убитого верховного лидера.

Один из сыновей Али Хаменеи, Масуд, был замечен на церемонии в кеффии – клетчатом шарфе, который в Иране является символом воинственных революционных идеалов и солидарности с палестинцами.

Как прошли похороны аятоллы Хаменеи?

Второй верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и несколько членов его семьи были ликвидированы в ходе авиаудара США и Израиля 28 февраля, в первый день иранской войны. Теократический режим, поддерживаемый Корпусом стражей исламской революции, удержался у власти.

Чтобы продемонстрировать, что ей удалось сохранить свои позиции, власти проведут неделю массовых похоронных процессий. Его останки даже перевезут в шиитские религиозные объекты в соседнем Ираке.

В воскресенье, 5 июля, десятки тысяч иранцев пришли отдать дань уважения Хаменеи и его семье. На церемонии можно было заметить флаги, украшенные обещаниями мести Америке и Израилю.

Как в Тегеране комментируют состояние Хаменеи?

Пресс-секретарь Минздрава Ирана заявил, что конечности Хаменеи не ампутировали, а все полученные травмы не были настолько серьезными и не требовали специального лечения. Он отметил, что Моджтабу выписали из больницы утром следующего дня, а иранские чиновники с самого начала войны подчеркивают стабильное состояние верховного лидера.

Тегеран активно опровергает слухи о серьезности травм Хаменеи. В частности, президент страны Масуд Пезешкиан в мае впервые публично заявил, что встречался с верховным лидером. Один из представителей власти призвал граждан проявить терпение и заявил, что верховный лидер "еще выступит перед народом".