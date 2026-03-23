"Картонний аятола": навіщо в Ірані створюють ШІ-фото та відео з Моджтабою Хаменеї

Новий верховний лідер Ірану так і не з'явився на публіці після обрання аятолою. Тобто іранці не бачили його після поранення. Все це тільки укріплює думку, що Хаменеї-молодший може бути мертвий.

Про це пише The Wall Street Journal. Журналісти прямо вказують, що іранський режим заповнює інформаційну порожнечу за допомогою ШІ та фейків.

Навіщо в Ірані генерують ШІ з Моджтабою Хаменеї?

Оскільки новий аятола ніде не з'являється, то іранцям згодовують його зображення. Важливо, що ані відео, ані навіть аудіо промов Моджтаби немає – текст начитували диктори. В тому числі першу промову після обрання на посаду та промову до свята Навруз, яке відзначали днями. Тобто голос Хаменеї-молодшого не звучить.

Фото також немає, але замість них активно використовують згенеровані штучним інтелектом. Наприклад, фото профілю в Х (колишній твітер) – старе. Його спеціально модифікували за допомогою ШІ, щоб воно виглядало новим.



WSJ пишуть, що це фото Моджтаби Хаменеї в його профілі – несправжнє / Скриншот 24 Каналу

Зверніть увагу! Іранський режим генерує нові зображення Моджтаби або модифікує старі, пропускаючи їх через AI-інструменти. Таким чином змінюють фон, контекст, часом навіть позу чи сцену. Частина таких сцен повністю вигадані, адже вони "героїчні" – лідер позує на тлі ракет, з військовими тощо.

На сторінці Хаменеї-молодшого в Х всього 78 постів. Хоча вона створена в березні 2026-го, фотографій там нема – тільки тексти та малюнки різноманітних представників режиму.

На окрему увагу заслуговують відверто пропагандистські сцени Моджтаби з Алі Хаменеї і його попередником Рухоллою Хомейні. Сповнені релігійного підтексту, вони покликані показати тяглість влади, мовляв, новий лідер продовжує справу старих.

Поодинокі відео Моджтаби теж або старі, або розмиті та без дати.

Він поранений? Він взагалі живий?

– запитують іранці.

Багато хто вже глузує з такої політики, називаючи нового аятолу картонним.

Слід сказати, що США намагаються встановити, де зараз Хаменеї. У розвідці думають, що він все ж живий, але не ухвалює рішень.