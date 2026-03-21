У Молдові депутати у першому читанні підтримали вихід з СНД

Міністерство закордонних справ Молдови ініціювало денонсацію угоди, зокрема, про створення СНД. Молдавський парламент у першому читанні підтримав рішення.

Про це повідомили у Moldpres.

Що вирішив парламент Молдови з угодами СНД?

Як передає видання, йдеться про голосування за розірвання угоди про створення Співдружності Незалежних Держав, а також пов'язаних документів і статуту організації.

У МЗС Молдови своє рішення пояснили недотриманням принципів СНД, в тому числі про "взаємну повагу до територіальної цінності". У приклад очільник відомства Міхай Попшой навів війну Росії проти України, агресію проти Грузії та незаконне утримання російських військ у Молдові.

Також там додали, що вихід з організації є логічним кроком на шляху до євроінтеграції.

СНД – це організація, народжена з попелу імперії, що впала, і поступово перетворена на інструмент збереження впливу Москви над її сусідами,

– додав Попшой.

Рішення розкритикували опозиційні депутати. Вони побоюються можливих економічних наслідків. Йдеться про ризики щодо торгівлі з країнами організації та громадян, які працюють там. Також це нібито може ускладнити міжнародну співпрацю.

Якщо країна ухвалить остаточне рішення про вихід з СНД, то може зекономити близько 180 тисяч доларів щорічних внесків за участь. Кінцеве рішення парламент може підтримати у другому читанні.

При цьому Молдова хоче зберегти співпрацю з державами-учасницями у двосторонньому форматі. Крім того, країна планує й надалі бути учасницею угод у соціальній та економічній сферах, додає видання.

Зазначається, що за останні два роки Молдова скасувала вже 71 з 283 угоду в межах СНД. Ще приблизно 60 – на розгляді.

