У Молдові депутати у першому читанні підтримали вихід з СНД
- Парламент Молдови проголосував у першому читанні за розірвання угоди про створення СНД через недотримання принципів організації.
- Молдова планує зберегти двосторонні відносини з країнами СНД, попри можливі економічні наслідки та критику опозиції.
Міністерство закордонних справ Молдови ініціювало денонсацію угоди, зокрема, про створення СНД. Молдавський парламент у першому читанні підтримав рішення.
Про це повідомили у Moldpres.
Що вирішив парламент Молдови з угодами СНД?
Як передає видання, йдеться про голосування за розірвання угоди про створення Співдружності Незалежних Держав, а також пов'язаних документів і статуту організації.
У МЗС Молдови своє рішення пояснили недотриманням принципів СНД, в тому числі про "взаємну повагу до територіальної цінності". У приклад очільник відомства Міхай Попшой навів війну Росії проти України, агресію проти Грузії та незаконне утримання російських військ у Молдові.
Також там додали, що вихід з організації є логічним кроком на шляху до євроінтеграції.
СНД – це організація, народжена з попелу імперії, що впала, і поступово перетворена на інструмент збереження впливу Москви над її сусідами,
– додав Попшой.
Рішення розкритикували опозиційні депутати. Вони побоюються можливих економічних наслідків. Йдеться про ризики щодо торгівлі з країнами організації та громадян, які працюють там. Також це нібито може ускладнити міжнародну співпрацю.
Якщо країна ухвалить остаточне рішення про вихід з СНД, то може зекономити близько 180 тисяч доларів щорічних внесків за участь. Кінцеве рішення парламент може підтримати у другому читанні.
При цьому Молдова хоче зберегти співпрацю з державами-учасницями у двосторонньому форматі. Крім того, країна планує й надалі бути учасницею угод у соціальній та економічній сферах, додає видання.
Зазначається, що за останні два роки Молдова скасувала вже 71 з 283 угоду в межах СНД. Ще приблизно 60 – на розгляді.
Вихід Молдови з СНД: що відомо?
Перед виходом з угод СНД Молдова має погасити борг, що становить близько 100 тисяч євро. Закрити його треба до кінця 2026 року.
Водночас повний вихід з організації буде через 12 місяців після оголошення про відповідний намір.
До слова, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з чергової угоди СНД, яку уклали 20 березня 1992 року. Вона стосувалась охорони державних кордонів і морських економічних зон СНД.