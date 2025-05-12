Москва має час до вечора: Макрон жорстко нагадав про дедлайн щодо 30-денного перемир'я

Україна спільно з Європою погодила встановити 12 травня всеосяжне 30-денне припинення вогню. Еммануель Макрон розповів, що буде опісля встановлених рамок.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Fiagro.

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Макрон нагадав про строк пропозиції перемир'я

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що у разі відсутності відповіді від Росії проведе чергові переговори, оскільки пропозиція перемир'я діє лише до вечора понеділка, 12 травня.

Я розмовлятиму з Володимиром Зеленським та моїми європейськими колегами сьогодні вдень. Рамки були надані. Все зрозуміло,

– сказав він журналістам.

Французький лідер наголосив, що зараз важливо зберігати розсудливість.

"Або Росія налаштована серйозно і хоче миру, або це несерйозно, і ми повинні запровадити більше санкцій", – додав Макрон.

Зауважимо, раніше голова МВС Німеччини Штефан Корнеліус заявив, що Євросоюз розпочне підготовку нового пакета санкцій щодо Росії, якщо до кінця дня 12 травня Москва не погодиться на 30-денне перемир'я. "У нас ще є 12 годин до кінця дня", – вказав він.

У відповідь речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що "мова ультиматумів для Росії неприйнятна". За його словами, Путін "недвозначно" окреслив позицію переговорів без попередніх умов.