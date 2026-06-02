Вперше після зміни режиму Асада: Росія таємно направила вантажне судно на військову базу в Сирії

Росія відправила вантажне судно до Сирії для поповнення запасів на стратегічній авіабазі. Це може свідчити про спроби Кремля зберегти військову присутність у регіоні.

Зазначається, що це перша така зафіксована місія після зміни влади в країні наприкінці 2024 року. Про таке інформує The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців та аналіз супутникових знімків.

Росія направила вантажне судно на базу в Сирії

Згідно із оприлюдненими даними, судно Sparta у березні вийшло з Санкт-Петербурга, а вже в травні прибуло до сирійського порту Тартус. Зазначимо, що переважну більшість маршруту судно супроводжували кораблі Військово-морського флоту Росії.

Водночас конвой діяв із посиленими заходами безпеки. Зокрема після проходження Гібралтару судна вимкнули транспондери, а частина з них передавала фіктивні дані нібито про перебування в Балтійському морі.

У матеріалі йдеться, що судно доставило вантаж для забезпечення авіабази Хмеймім – це перша підтверджена операція із постачання російських військових об'єктів у Сирії після падіння режиму Башара Асада наприкінці 2024 року.

Нагадаємо, що в середині травня OSINT-аналітики повідомляли про прибуття вантажного судна Sparta до сирійського порту Тартус у супроводі військових кораблів.

Важливо зауважити, що новий президент Сирії Ахмад аль-Шараа заявив, що колишні російські бази планують перетворити на навчальні центри для сирійської армії. За його словами, із десятків російських об'єктів у країні залишилися лише дві ключові бази – Тартус і Хмеймім. Їх Кремль використовував як основні опорні пункти для військових операцій на Близькому Сході та в Африці.

Втім, після зміни режиму в Сирії Москва не відмовилася від спроб домовитися з новою владою про свою військову присутність. Втім, наразі результати такого "діалогу" відсутні.

Падіння режиму Башара Асада

Після громадянської війни та революції в Сирії колишній диктатор Башар Асад втік до Росії. Таким чином завершилось 53-річне правління династії Асадів у Сирії. Уряд країни видав ордер на його арешт, звинувачуючи його в тяжких злочинах, зокрема вбивствах та катуваннях. За це його мають оголосити у розшук Інтерпола.

Нині Асад і його родина перебувають під міжнародними санкціями, а проти них ведуться антикорупційні розслідування.

Зауважимо, що нині вони оселились у Москві, де ведуть розкішний спосіб життя під повною охороною російських спецслужб. Відомо, що спочатку Асад із родиною зупинився в готелі Four Seasons. Вартість проживання у цих люксових апартаментах сягає 13 тисяч доларів на тиждень.

Згодом Башар Асад переїхав до двоповерхового пентхауса в одному з найвищих хмарочосів Москви, а пізніше – на приватну віллу в елітному районі Рубльовка.

ЗМІ пишуть, що нині Башар Асад займається офтальмологією та вивчає російську мову, водночас його донька Зейн отримала диплом Московського державного інституту міжнародних відносин.