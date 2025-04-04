"Немає нічого неминучого": генерал НАТО відповів, чи може Україна програти у війні

Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, американський генерал Крістофер Каволі переконаний, що Україна не приречена на поразку у війні з Росією.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву генерала під час слухань у комітеті Сенату США з питань збройних сил

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Чи можлива поразка України у війні

Під час виступу в Крістофера Каволі запитали, чи приречені українці на поразку. У відповідь генерал НАТО сказав, що це питання "є досить важливим".

У війні немає нічого неминучого. І українці зараз перебувають на дуже сильних оборонних позиціях і слабко покращують свою здатність генерувати силу і зміцнювати ці позиції,

– пояснив Каволі.

Водночас, за його словами, зараз "важко уявити собі великий український наступ", який очистить "кожен квадратний дюйм" території України від російської окупації.

Але так само важко уявити, що Україна зазнає краху і програє цей конфлікт. Я не думаю, що українська поразка є неминучою,

– підкреслив генерал НАТО.

До слова, під час виступу в Сенаті Крістофер Каволі також заявив, що Україні, вдалося вирішити проблему нестачі солдатів для оборони від російського вторгнення. За його словами, це стало можливим, зокрема, завдяки зниженню мобілізаційного віку.